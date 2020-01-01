Токеноміка Bongo Cat (BONGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Bongo Cat (BONGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bongo Cat (BONGO) Bongo Cat — це культовий, всесвітньо відомий персонаж, якого впізнають за його грайливими витівками з бонго-барабанами. Токен BONGO — це мемкоїн зі справедливим запуском, створений для шанувальників Bongo Cat у всьому світі, який об’єднує всесвітню мережу прихильників, які поділяють любов до мемів і проєктів, керованих спільнотою. На відміну від інших токенів, BONGO не має попереднього продажу, командних токенів або централізованого контролю, що робить його дійсно відкритим і прозорим проєктом для людей. З BONGO веселощі та ритм бонго ніколи не припиняються, запрошуючи всіх приєднатися до бітів у безтурботній та інклюзивній формі. Офіційний вебсайт: https://thebongocat.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HUdqc5MR5h3FssESabPnQ1GTgTcPvnNudAuLj5J6a9sU Купити BONGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bongo Cat (BONGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bongo Cat (BONGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10,16M $ 10,16M $ 10,16M Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,000004904838423675 $ 0,000004904838423675 $ 0,000004904838423675 Поточна ціна: $ 0,01016 $ 0,01016 $ 0,01016 Дізнайтеся більше про ціну Bongo Cat (BONGO)

Токеноміка Bongo Cat (BONGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bongo Cat (BONGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONGO, досліджуйте ціну токена BONGO в реальному часі!

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