Токеноміка Bongo Cat (BONGO)
Інформація Bongo Cat (BONGO)
Bongo Cat — це культовий, всесвітньо відомий персонаж, якого впізнають за його грайливими витівками з бонго-барабанами. Токен BONGO — це мемкоїн зі справедливим запуском, створений для шанувальників Bongo Cat у всьому світі, який об’єднує всесвітню мережу прихильників, які поділяють любов до мемів і проєктів, керованих спільнотою. На відміну від інших токенів, BONGO не має попереднього продажу, командних токенів або централізованого контролю, що робить його дійсно відкритим і прозорим проєктом для людей. З BONGO веселощі та ритм бонго ніколи не припиняються, запрошуючи всіх приєднатися до бітів у безтурботній та інклюзивній формі.
Токеноміка та аналіз ціни Bongo Cat (BONGO)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bongo Cat (BONGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Bongo Cat (BONGO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Bongo Cat (BONGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BONGO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONGO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Bongo Cat (BONGO)
Сума
1 BONGO = 0,01016 USD