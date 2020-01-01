Токеноміка BONE SHIBASWAP (BONE) Дізнайтеся ключову інформацію про BONE SHIBASWAP (BONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Офіційний вебсайт: https://www.shibatoken.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Купити BONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BONE SHIBASWAP (BONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BONE SHIBASWAP (BONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,03M $ 42,03M $ 42,03M Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 229,92M $ 229,92M $ 229,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 45,70M $ 45,70M $ 45,70M Історичний максимум: $ 2,39 $ 2,39 $ 2,39 Історичний мінімум: $ 0,19016168516038884 $ 0,19016168516038884 $ 0,19016168516038884 Поточна ціна: $ 0,1828 $ 0,1828 $ 0,1828 Дізнайтеся більше про ціну BONE SHIBASWAP (BONE)

Токеноміка BONE SHIBASWAP (BONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BONE SHIBASWAP (BONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BONE, досліджуйте ціну токена BONE в реальному часі!

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