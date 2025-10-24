Актуальна ціна BOMO on Base сьогодні становить 0.000942 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOMO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOMO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BOMO on Base сьогодні становить 0.000942 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOMO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOMO на MEXC вже зараз.

Курс BOMO on Base (BOMO)

Актуальна ціна 1 BOMO до USD:

Графік ціни BOMO on Base (BOMO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BOMO on Base (BOMO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна BOMO on Base (BOMO) становить $ 0,000942. За останні 24 години BOMO торгувався між мінімумом у $ 0,000921 і максимумом у $ 0,001101, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOMO становить $ 0,022125194895044928, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000006003498518756.

Що стосується короткострокових результатів, то BOMO змінився на -7,47% за останню годину, -11,04% за 24 години та на -15,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BOMO on Base (BOMO)

Поточна ринкова капіталізація BOMO on Base — $ 358,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,91K. Циркуляційна пропозиція BOMO — 381,00M, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 471,00K.

Історія ціни BOMO on Base (BOMO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на BOMO on Base за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001169-11,04%
30 днів$ -0,007018-88,17%
60 днів$ -0,008972-90,50%
90 днів$ -0,003412-78,37%
Зміна ціни BOMO on Base сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOMO на $ -0,0001169 (-11,04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BOMO on Base за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,007018 (-88,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BOMO on Base за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOMO змінився на $ -0,008972 (-90,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BOMO on Base за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,003412 (-78,37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BOMO on Base (BOMO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BOMO on Base зараз.

Що таке BOMO on Base (BOMO)

Bomo рухають його захоплені власники, які поділяють спільний інтерес до розваг, мемів та потенціалу децентралізованих фінансів.

Проєкт BOMO on Base доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями BOMO on Base. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOMO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про BOMO on Base у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі BOMO on Base безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни BOMO on Base (USD)

Скільки коштуватиме BOMO on Base (BOMO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BOMO on Base (BOMO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BOMO on Base.

Перегляньте прогноз ціни BOMO on Base вже зараз!

Токеноміка BOMO on Base (BOMO)

Розуміння токеноміки BOMO on Base (BOMO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOMO зараз!

Як купити BOMO on Base (BOMO)

Шукаєте як купити BOMO on Base? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати BOMO on Base на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOMO до місцевих валют

Ресурс BOMO on Base

Щоб дізнатися більше про BOMO on Base, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBOMO on Base
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про BOMO on Base

Скільки сьогодні коштує BOMO on Base (BOMO)?
Актуальна ціна BOMO у USD становить 0,000942 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOMO до USD?
Поточна ціна BOMO до USD — $ 0,000942. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BOMO on Base?
Ринкова капіталізація BOMO — $ 358,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOMO?
Циркуляційна пропозиція BOMO — 381,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOMO?
BOMO досяг історичної максимальної ціни у 0,022125194895044928 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOMO?
Історична мінімальна ціна BOMO становила 0,000006003498518756 USD.
Який обсяг торгівлі BOMO?
Актуальний обсяг торгівлі BOMO за 24 години — $ 6,91K USD.
Чи підніметься ціна BOMO цього року?
BOMO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOMO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для BOMO on Base (BOMO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

