Токеноміка Build On BNB (BOBBSC) Дізнайтеся ключову інформацію про Build On BNB (BOBBSC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Build On BNB (BOBBSC) Побудований у мережі BNB. Офіційний вебсайт: https://buildonbnbbob.com/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Купити BOBBSC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Build On BNB (BOBBSC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Build On BNB (BOBBSC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,33M $ 21,33M $ 21,33M Загальна пропозиція: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Циркуляційна пропозиція: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (повністю розведена вартість): $ 21,33M $ 21,33M $ 21,33M Історичний максимум: $ 0,000000159332 $ 0,000000159332 $ 0,000000159332 Історичний мінімум: $ 0,000000000008060386 $ 0,000000000008060386 $ 0,000000000008060386 Поточна ціна: $ 0,000000050708 $ 0,000000050708 $ 0,000000050708 Дізнайтеся більше про ціну Build On BNB (BOBBSC)

Токеноміка Build On BNB (BOBBSC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Build On BNB (BOBBSC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOBBSC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOBBSC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOBBSC, досліджуйте ціну токена BOBBSC в реальному часі!

Як купити BOBBSC Зацікавлені в додаванні Build On BNB (BOBBSC) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BOBBSC, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BOBBSC на MEXC зараз!

Історія ціни Build On BNB (BOBBSC) Аналіз історії ціни BOBBSC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BOBBSC прямо зараз!

Прогноз ціни BOBBSC Хочете знати, куди рухається BOBBSC? Наша сторінка прогнозу ціни BOBBSC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BOBBSC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!