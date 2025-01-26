4 кв. 2024 р. Викуп і спалення токенів MX: зміцнення екосистеми MX
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Поточна ціна Build On BNB (BOBBSC)
Поточна ціна Build On BNB (BOBBSC) сьогодні становить 0.00000001171 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна BOBBSC у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Build On BNB:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 18.39K USD
- Зміна ціни Build On BNB протягом дня – +134.20%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD
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Відстежуйте зміни ціни на Build On BNB за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00000000671
|+134.20%
|30 днів
|$ +0.00000000671
|+134.20%
|60 днів
|$ +0.00000000671
|+134.20%
|90 днів
|$ +0.00000000671
|+134.20%
Ознайомтеся з останніми даними про ціну Build On BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.58%
+134.20%
+134.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q4 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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Сума
1 BOBBSC = 0.00000001171 USD