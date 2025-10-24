Актуальна ціна Boba Cat сьогодні становить 0.002898 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOBACAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOBACAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boba Cat сьогодні становить 0.002898 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOBACAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOBACAT на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOBACAT

Інформація про ціну BOBACAT

Токеноміка BOBACAT

Прогноз ціни BOBACAT

Історія BOBACAT

Посібник з купівлі BOBACAT

Конвертація BOBACAT у фіатну валюту

Спот BOBACAT

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Boba Cat

Курс Boba Cat (BOBACAT)

Актуальна ціна 1 BOBACAT до USD:

$0,0029
$0,0029$0,0029
-0,51%1D
USD
Графік ціни Boba Cat (BOBACAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,002784
$ 0,002784$ 0,002784
Мін. за 24 год
$ 0,003131
$ 0,003131$ 0,003131
Макс. за 24 год

$ 0,002784
$ 0,002784$ 0,002784

$ 0,003131
$ 0,003131$ 0,003131

--
----

--
----

+0,24%

-0,51%

-10,09%

-10,09%

Актуальна ціна Boba Cat (BOBACAT) становить $ 0,002898. За останні 24 години BOBACAT торгувався між мінімумом у $ 0,002784 і максимумом у $ 0,003131, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOBACAT становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BOBACAT змінився на +0,24% за останню годину, -0,51% за 24 години та на -10,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 11,83K
$ 11,83K$ 11,83K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

ETH

Поточна ринкова капіталізація Boba Cat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,83K. Циркуляційна пропозиція BOBACAT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Boba Cat (BOBACAT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Boba Cat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00001487-0,51%
30 днів$ +0,000898+44,90%
60 днів$ +0,000898+44,90%
90 днів$ +0,000898+44,90%
Зміна ціни Boba Cat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOBACAT на $ -0,00001487 (-0,51%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Boba Cat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000898 (+44,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Boba Cat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOBACAT змінився на $ +0,000898 (+44,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Boba Cat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000898 (+44,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Boba Cat (BOBACAT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Boba Cat зараз.

Що таке Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat — це мемкоїн, керований спільнотою та натхненний котом засновника Dogecoin, який поєднує криптовалюту з реальним впливом, підтримуючи притулки для тварин у всьому світі.

Проєкт Boba Cat доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Boba Cat. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOBACAT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Boba Cat у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Boba Cat безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Boba Cat (USD)

Скільки коштуватиме Boba Cat (BOBACAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boba Cat (BOBACAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boba Cat.

Перегляньте прогноз ціни Boba Cat вже зараз!

Токеноміка Boba Cat (BOBACAT)

Розуміння токеноміки Boba Cat (BOBACAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOBACAT зараз!

Як купити Boba Cat (BOBACAT)

Шукаєте як купити Boba Cat? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Boba Cat на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOBACAT до місцевих валют

1 Boba Cat (BOBACAT) до VND
76,26087
1 Boba Cat (BOBACAT) до AUD
A$0,00443394
1 Boba Cat (BOBACAT) до GBP
0,0021735
1 Boba Cat (BOBACAT) до EUR
0,00249228
1 Boba Cat (BOBACAT) до USD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) до MYR
RM0,01222956
1 Boba Cat (BOBACAT) до TRY
0,1218609
1 Boba Cat (BOBACAT) до JPY
¥0,440496
1 Boba Cat (BOBACAT) до ARS
ARS$4,29967566
1 Boba Cat (BOBACAT) до RUB
0,23595516
1 Boba Cat (BOBACAT) до INR
0,25456032
1 Boba Cat (BOBACAT) до IDR
Rp48,29998068
1 Boba Cat (BOBACAT) до PHP
0,17002566
1 Boba Cat (BOBACAT) до EGP
￡E.0,13791582
1 Boba Cat (BOBACAT) до BRL
R$0,01559124
1 Boba Cat (BOBACAT) до CAD
C$0,0040572
1 Boba Cat (BOBACAT) до BDT
0,3541356
1 Boba Cat (BOBACAT) до NGN
4,2306453
1 Boba Cat (BOBACAT) до COP
$11,3203125
1 Boba Cat (BOBACAT) до ZAR
R.0,05025132
1 Boba Cat (BOBACAT) до UAH
0,12110742
1 Boba Cat (BOBACAT) до TZS
T.Sh.7,20894888
1 Boba Cat (BOBACAT) до VES
Bs0,614376
1 Boba Cat (BOBACAT) до CLP
$2,741508
1 Boba Cat (BOBACAT) до PKR
Rs0,81816336
1 Boba Cat (BOBACAT) до KZT
1,55553048
1 Boba Cat (BOBACAT) до THB
฿0,09511236
1 Boba Cat (BOBACAT) до TWD
NT$0,08931636
1 Boba Cat (BOBACAT) до AED
د.إ0,01063566
1 Boba Cat (BOBACAT) до CHF
Fr0,00228942
1 Boba Cat (BOBACAT) до HKD
HK$0,02251746
1 Boba Cat (BOBACAT) до AMD
֏1,10567394
1 Boba Cat (BOBACAT) до MAD
.د.م0,02674854
1 Boba Cat (BOBACAT) до MXN
$0,0533232
1 Boba Cat (BOBACAT) до SAR
ريال0,0108675
1 Boba Cat (BOBACAT) до ETB
Br0,43762698
1 Boba Cat (BOBACAT) до KES
KSh0,37343628
1 Boba Cat (BOBACAT) до JOD
د.أ0,002054682
1 Boba Cat (BOBACAT) до PLN
0,01054872
1 Boba Cat (BOBACAT) до RON
лв0,01266426
1 Boba Cat (BOBACAT) до SEK
kr0,02721222
1 Boba Cat (BOBACAT) до BGN
лв0,00486864
1 Boba Cat (BOBACAT) до HUF
Ft0,97378596
1 Boba Cat (BOBACAT) до CZK
0,06068412
1 Boba Cat (BOBACAT) до KWD
د.ك0,000886788
1 Boba Cat (BOBACAT) до ILS
0,00953442
1 Boba Cat (BOBACAT) до BOB
Bs0,01996722
1 Boba Cat (BOBACAT) до AZN
0,0049266
1 Boba Cat (BOBACAT) до TJS
SM0,02674854
1 Boba Cat (BOBACAT) до GEL
0,00785358
1 Boba Cat (BOBACAT) до AOA
Kz2,65140918
1 Boba Cat (BOBACAT) до BHD
.د.ب0,001089648
1 Boba Cat (BOBACAT) до BMD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) до DKK
kr0,01863414
1 Boba Cat (BOBACAT) до HNL
L0,07589862
1 Boba Cat (BOBACAT) до MUR
0,13191696
1 Boba Cat (BOBACAT) до NAD
$0,05019336
1 Boba Cat (BOBACAT) до NOK
kr0,02892204
1 Boba Cat (BOBACAT) до NZD
$0,00504252
1 Boba Cat (BOBACAT) до PAB
B/.0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) до PGK
K0,01220058
1 Boba Cat (BOBACAT) до QAR
ر.ق0,01051974
1 Boba Cat (BOBACAT) до RSD
дин.0,29264004
1 Boba Cat (BOBACAT) до UZS
soʻm34,91565462
1 Boba Cat (BOBACAT) до ALL
L0,2411136
1 Boba Cat (BOBACAT) до ANG
ƒ0,00518742
1 Boba Cat (BOBACAT) до AWG
ƒ0,0052164
1 Boba Cat (BOBACAT) до BBD
$0,005796
1 Boba Cat (BOBACAT) до BAM
KM0,00486864
1 Boba Cat (BOBACAT) до BIF
Fr8,523018
1 Boba Cat (BOBACAT) до BND
$0,00373842
1 Boba Cat (BOBACAT) до BSD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) до JMD
$0,4638249
1 Boba Cat (BOBACAT) до KHR
11,63854188
1 Boba Cat (BOBACAT) до KMF
Fr1,228752
1 Boba Cat (BOBACAT) до LAK
62,99999874
1 Boba Cat (BOBACAT) до LKR
රු0,87710868
1 Boba Cat (BOBACAT) до MDL
L0,04903416
1 Boba Cat (BOBACAT) до MGA
Ar12,93748344
1 Boba Cat (BOBACAT) до MOP
P0,02312604
1 Boba Cat (BOBACAT) до MVR
0,0443394
1 Boba Cat (BOBACAT) до MWK
MK5,0138298
1 Boba Cat (BOBACAT) до MZN
MT0,18521118
1 Boba Cat (BOBACAT) до NPR
रु0,40621266
1 Boba Cat (BOBACAT) до PYG
20,407716
1 Boba Cat (BOBACAT) до RWF
Fr4,199202
1 Boba Cat (BOBACAT) до SBD
$0,02382156
1 Boba Cat (BOBACAT) до SCR
0,04002138
1 Boba Cat (BOBACAT) до SRD
$0,11502162
1 Boba Cat (BOBACAT) до SVC
$0,02527056
1 Boba Cat (BOBACAT) до SZL
L0,05016438
1 Boba Cat (BOBACAT) до TMT
m0,010143
1 Boba Cat (BOBACAT) до TND
د.ت0,00849114
1 Boba Cat (BOBACAT) до TTD
$0,01959048
1 Boba Cat (BOBACAT) до UGX
Sh10,096632
1 Boba Cat (BOBACAT) до XAF
Fr1,634472
1 Boba Cat (BOBACAT) до XCD
$0,0078246
1 Boba Cat (BOBACAT) до XOF
Fr1,634472
1 Boba Cat (BOBACAT) до XPF
Fr0,295596
1 Boba Cat (BOBACAT) до BWP
P0,03874626
1 Boba Cat (BOBACAT) до BZD
$0,005796
1 Boba Cat (BOBACAT) до CVE
$0,2750202
1 Boba Cat (BOBACAT) до DJF
Fr0,512946
1 Boba Cat (BOBACAT) до DOP
$0,18454464
1 Boba Cat (BOBACAT) до DZD
د.ج0,3770298
1 Boba Cat (BOBACAT) до FJD
$0,00663642
1 Boba Cat (BOBACAT) до GNF
Fr24,98076
1 Boba Cat (BOBACAT) до GTQ
Q0,02214072
1 Boba Cat (BOBACAT) до GYD
$0,60460974
1 Boba Cat (BOBACAT) до ISK
kr0,353556

Ресурс Boba Cat

Щоб дізнатися більше про Boba Cat, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Boba Cat

Скільки сьогодні коштує Boba Cat (BOBACAT)?
Актуальна ціна BOBACAT у USD становить 0,002898 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOBACAT до USD?
Поточна ціна BOBACAT до USD — $ 0,002898. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boba Cat?
Ринкова капіталізація BOBACAT — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOBACAT?
Циркуляційна пропозиція BOBACAT — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOBACAT?
BOBACAT досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOBACAT?
Історична мінімальна ціна BOBACAT становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BOBACAT?
Актуальний обсяг торгівлі BOBACAT за 24 години — $ 11,83K USD.
Чи підніметься ціна BOBACAT цього року?
BOBACAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOBACAT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Boba Cat (BOBACAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BOBACAT до USD

Сума

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0,002898 USD

Торгувати BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0,0029
$0,0029$0,0029
-0,54%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --