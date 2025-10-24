Актуальна ціна Pacu Jalur сьогодні становить 0.0001653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOATKID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOATKID на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pacu Jalur сьогодні становить 0.0001653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOATKID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOATKID на MEXC вже зараз.

Логотип Pacu Jalur

Курс Pacu Jalur (BOATKID)

Актуальна ціна 1 BOATKID до USD:

$0,0001653
-13,77%1D
USD
Графік ціни Pacu Jalur (BOATKID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001653
Мін. за 24 год
$ 0,00027
Макс. за 24 год

$ 0,0001653

$ 0,00027

--

--

0,00%

-13,77%

-14,40%

-14,40%

Актуальна ціна Pacu Jalur (BOATKID) становить $ 0,0001653. За останні 24 години BOATKID торгувався між мінімумом у $ 0,0001653 і максимумом у $ 0,00027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOATKID становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BOATKID змінився на 0,00% за останню годину, -13,77% за 24 години та на -14,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pacu Jalur (BOATKID)

--

$ 79,73
$ 79,73

$ 164,93K
$ 164,93K

--

997 735 729
997 735 729

SOL

Поточна ринкова капіталізація Pacu Jalur — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 79,73. Циркуляційна пропозиція BOATKID — --, зі загальною пропозицією 997735729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 164,93K.

Історія ціни Pacu Jalur (BOATKID) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Pacu Jalur за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000026397-13,77%
30 днів$ -0,0004257-72,04%
60 днів$ -0,0028567-94,54%
90 днів$ -0,0023767-93,50%
Зміна ціни Pacu Jalur сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOATKID на $ -0,000026397 (-13,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pacu Jalur за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0004257 (-72,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pacu Jalur за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOATKID змінився на $ -0,0028567 (-94,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pacu Jalur за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0023767 (-93,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pacu Jalur (BOATKID)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pacu Jalur зараз.

Що таке Pacu Jalur (BOATKID)

Приєднуйтесь до танцю. Збирайте ауру. #BoatKid

Проєкт Pacu Jalur доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Pacu Jalur. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOATKID, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Pacu Jalur у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Pacu Jalur безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Pacu Jalur (USD)

Скільки коштуватиме Pacu Jalur (BOATKID) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pacu Jalur (BOATKID) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pacu Jalur.

Перегляньте прогноз ціни Pacu Jalur вже зараз!

Токеноміка Pacu Jalur (BOATKID)

Розуміння токеноміки Pacu Jalur (BOATKID) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOATKID зараз!

Як купити Pacu Jalur (BOATKID)

Шукаєте як купити Pacu Jalur? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Pacu Jalur на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOATKID до місцевих валют

Ресурс Pacu Jalur

Щоб дізнатися більше про Pacu Jalur, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Pacu Jalur

Скільки сьогодні коштує Pacu Jalur (BOATKID)?
Актуальна ціна BOATKID у USD становить 0,0001653 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOATKID до USD?
Поточна ціна BOATKID до USD — $ 0,0001653. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pacu Jalur?
Ринкова капіталізація BOATKID — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOATKID?
Циркуляційна пропозиція BOATKID — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOATKID?
BOATKID досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOATKID?
Історична мінімальна ціна BOATKID становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BOATKID?
Актуальний обсяг торгівлі BOATKID за 24 години — $ 79,73 USD.
Чи підніметься ціна BOATKID цього року?
BOATKID може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOATKID для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pacu Jalur (BOATKID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BOATKID до USD

Сума

BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0,0001653 USD

Торгувати BOATKID

$0,0001653
-13,77%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --