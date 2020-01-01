Токеноміка Bancor (BNT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bancor (BNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bancor (BNT) Bancor – це ончейн протокол ліквідності, що забезпечує автоматичний децентралізований обмін на Ethereum та інших блокчейнах. Протокол складається із серії смартконтрактів, призначених для об'єднання ліквідності та здійснення однорангових угод у рамках однієї транзакції без контрагента. Користувачі розміщують BNT у автоматизованих маркет-мейкерів в обмін на комісійні за торгівлю, винагороду за розміщення BNT та право голосу у Bancor DAO. Обсяг торгівлі Bancor за тисячами токенів перевищив 2 млрд. дол. США, при цьому стейкери отримали мільйонни від комісій. Офіційний вебсайт: https://www.carbondefi.xyz/ Whitepaper: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Купити BNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bancor (BNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bancor (BNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,98M $ 65,98M $ 65,98M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 115,19M $ 115,19M $ 115,19M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 9,348 $ 9,348 $ 9,348 Історичний мінімум: $ 0,117415463258 $ 0,117415463258 $ 0,117415463258 Поточна ціна: $ 0,5728 $ 0,5728 $ 0,5728 Дізнайтеся більше про ціну Bancor (BNT)

Токеноміка Bancor (BNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bancor (BNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNT, досліджуйте ціну токена BNT в реальному часі!

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