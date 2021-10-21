Токеноміка Bifrost (BNC) Дізнайтеся ключову інформацію про Bifrost (BNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bifrost (BNC) Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Офіційний вебсайт: https://bifrost.io Whitepaper: https://docs.bifrost.io Оглядач блокчейну: https://bifrost.subscan.io/ Купити BNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bifrost (BNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bifrost (BNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,12M $ 5,12M $ 5,12M Загальна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 44,69M $ 44,69M $ 44,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,17M $ 9,17M $ 9,17M Історичний максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,11458 $ 0,11458 $ 0,11458 Дізнайтеся більше про ціну Bifrost (BNC)

Токеноміка Bifrost (BNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bifrost (BNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNC, досліджуйте ціну токена BNC в реальному часі!

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