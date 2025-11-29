Токеноміка Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Дізнайтеся ключову інформацію про Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 05:53:10 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,57M
$ 1,57M
Загальна пропозиція:
$ 588 659,61T
$ 588 659,61T
Циркуляційна пропозиція:
$ 588 659,61T
$ 588 659,61T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,66M
$ 2,66M
Історичний максимум:
$ 0,0000000000132
$ 0,0000000000132
Історичний мінімум:
$ 0,000000000001738887
$ 0,000000000001738887
Поточна ціна:
$ 0,00000000000266
$ 0,00000000000266

Інформація Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Офіційний вебсайт:
https://bnbtiger.top/
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Токеноміка Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів BNBTIGER, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BNBTIGER, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BNBTIGER, досліджуйте ціну токена BNBTIGER в реальному часі!

Як купити BNBTIGER

Зацікавлені в додаванні Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BNBTIGER, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Аналіз історії ціни BNBTIGER допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни BNBTIGER

Хочете знати, куди рухається BNBTIGER? Наша сторінка прогнозу ціни BNBTIGER поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності