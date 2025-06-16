Що таке Barely Not Broke (BNBCOIN)

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) — це токен спільноти BNB Chain, який відзначає стійкість і гумор криптоінвесторів, об'єднуючи всіх, хто ледь не збанкрутував, але все ще залишається в грі.

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Токеноміка Barely Not Broke (BNBCOIN)

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BNBCOIN до місцевих валют

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Ресурс Barely Not Broke

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