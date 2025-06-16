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Курс Barely Not Broke (BNBCOIN)

USD

Графік ціни Barely Not Broke (BNBCOIN) в реальному часі

$0,00001323
$0,00001323$0,00001323
-3,85%(1D)

Дані та інформація про ціну BNBCOIN в реальному часі

Поточна ціна Barely Not Broke (BNBCOIN) сьогодні становить 0,00001323 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна BNBCOIN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Barely Not Broke:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 56,07K USD
- Зміна ціни Barely Not Broke протягом дня – -3,85%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники BNBCOINUSD

Відстежуйте зміни ціни на Barely Not Broke за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000005298-3,85%
30 днів$ -0,00298677-99,56%
60 днів$ -0,00298677-99,56%
90 днів$ -0,00298677-99,56%
Зміна ціни Barely Not Broke сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BNBCOIN на $ -0,0000005298 (-3,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Barely Not Broke за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00298677 (-99,56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Barely Not Broke за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BNBCOIN змінився на $ -0,00298677 (-99,56%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Barely Not Broke за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00298677 (-99,56%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BNBCOIN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Barely Not Broke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,00001283
$ 0,00001283$ 0,00001283

$ 0,00001439
$ 0,00001439$ 0,00001439

$ 0,008776
$ 0,008776$ 0,008776

-3,65%

-3,85%

-7,81%

Ринкова інформація BNBCOIN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 56,07K
$ 56,07K$ 56,07K

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Що таке Barely Not Broke (BNBCOIN)

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) — це токен спільноти BNB Chain, який відзначає стійкість і гумор криптоінвесторів, об'єднуючи всіх, хто ледь не збанкрутував, але все ще залишається в грі.

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Прогноз курсу Barely Not Broke

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Відстеження траєкторії ціни BNBCOIN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BNBCOIN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Barely Not Broke.

Токеноміка Barely Not Broke (BNBCOIN)

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BNBCOIN до місцевих валют

1 BNBCOIN до VND
0,34814745
1 BNBCOIN до AUD
A$0,0000201096
1 BNBCOIN до GBP
0,0000096579
1 BNBCOIN до EUR
0,0000113778
1 BNBCOIN до USD
$0,00001323
1 BNBCOIN до MYR
RM0,0000560952
1 BNBCOIN до TRY
0,0005207328
1 BNBCOIN до JPY
¥0,001909089
1 BNBCOIN до RUB
0,0010401426
1 BNBCOIN до INR
0,00113778
1 BNBCOIN до IDR
Rp0,2168852112
1 BNBCOIN до KRW
0,0179754687
1 BNBCOIN до PHP
0,0007459074
1 BNBCOIN до EGP
￡E.0,0006649398
1 BNBCOIN до BRL
R$0,0000728973
1 BNBCOIN до CAD
C$0,0000178605
1 BNBCOIN до BDT
0,0016172352
1 BNBCOIN до NGN
0,0204481557
1 BNBCOIN до UAH
0,0005497065
1 BNBCOIN до VES
Bs0,001323
1 BNBCOIN до PKR
Rs0,0037435608
1 BNBCOIN до KZT
0,0067810365
1 BNBCOIN до THB
฿0,0004287843
1 BNBCOIN до TWD
NT$0,0003894912
1 BNBCOIN до AED
د.إ0,0000485541
1 BNBCOIN до CHF
Fr0,0000107163
1 BNBCOIN до HKD
HK$0,0001037232
1 BNBCOIN до MAD
.د.م0,000120393
1 BNBCOIN до MXN
$0,0002503116

Ресурс Barely Not Broke

Щоб дізнатися більше про Barely Not Broke, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

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1 BNBCOIN = 0,00001323 USD

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$0,00001323
$0,00001323$0,00001323
-4,69%

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