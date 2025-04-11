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Поточна ціна BNB Card (BNBCARD)

USD

Графік ціни BNB Card (BNBCARD) в реальному часі

$0.0009617
$0.0009617$0.0009617
-3.18%(1D)

Дані та інформація про ціну BNBCARD в реальному часі

Поточна ціна BNB Card (BNBCARD) сьогодні становить 0.0009626 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 962.60K USD. Ціна BNBCARD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку BNB Card:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 72.93K USD
- Зміна ціни BNB Card протягом дня – -3.18%
- Циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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Цінові показники BNBCARDUSD

Відстежуйте зміни ціни на BNB Card за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000031587-3.18%
30 днів$ -0.0000374-3.74%
60 днів$ -0.0000374-3.74%
90 днів$ -0.0000374-3.74%
Зміна ціни BNB Card сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BNBCARD на $ -0.000031587 (-3.18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BNB Card за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0000374 (-3.74%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BNB Card за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BNBCARD змінився на $ -0.0000374 (-3.74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BNB Card за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0000374 (-3.74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BNBCARD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну BNB Card: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0009267
$ 0.0009267$ 0.0009267

$ 0.001157
$ 0.001157$ 0.001157

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

-3.36%

-3.18%

-28.96%

Ринкова інформація BNBCARD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 962.60K
$ 962.60K$ 962.60K

$ 72.93K
$ 72.93K$ 72.93K

1.00B
1.00B 1.00B

Що таке BNB Card (BNBCARD)

BNBCard – це створений спільнотою мемкоїн, натхненний зображенням «Картки раннього розробника», випущеної Binance. Завдяки творчому підходу та розповсюдженню в соціальних мережах спільнота розробила концепцію захопливої «картки DIY». Суть $BNBCard полягає в участі та розширенні спільноти, підкреслюючи веселу та невимушену атмосферу, а не складну фінансову логіку. Він відображає унікальну чарівність культури мемів і демонструє безмежний потенціал сили спільноти.

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Прогноз ціни BNB Card

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як BNB Card, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BNBCARD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни BNB Card.

Історія ціни BNB Card

Відстеження траєкторії ціни BNBCARD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BNBCARD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни BNB Card.

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BNBCARD до місцевих валют

1 BNBCARD до VND
24.6820266
1 BNBCARD до AUD
A$0.001530534
1 BNBCARD до GBP
0.000731576
1 BNBCARD до EUR
0.000847088
1 BNBCARD до USD
$0.0009626
1 BNBCARD до MYR
RM0.004254692
1 BNBCARD до TRY
0.036636556
1 BNBCARD до JPY
¥0.138161978
1 BNBCARD до RUB
0.080107572
1 BNBCARD до INR
0.082860608
1 BNBCARD до IDR
Rp16.043326916
1 BNBCARD до KRW
1.36732517
1 BNBCARD до PHP
0.055041468
1 BNBCARD до EGP
￡E.0.04938138
1 BNBCARD до BRL
R$0.005640836
1 BNBCARD до CAD
C$0.001328388
1 BNBCARD до BDT
0.116984778
1 BNBCARD до NGN
1.537695744
1 BNBCARD до UAH
0.03985164
1 BNBCARD до VES
Bs0.0683446
1 BNBCARD до PKR
Rs0.269932292
1 BNBCARD до KZT
0.497462054
1 BNBCARD до THB
฿0.032218222
1 BNBCARD до TWD
NT$0.031159362
1 BNBCARD до AED
د.إ0.003532742
1 BNBCARD до CHF
Fr0.000779706
1 BNBCARD до HKD
HK$0.00746015
1 BNBCARD до MAD
.د.م0.00895218
1 BNBCARD до MXN
$0.019569658

Ресурс BNB Card

Щоб дізнатися більше про BNB Card, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBNB Card
Оглядач блокчейну

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1 BNBCARD = 0.0009626 USD

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$0.0009626
$0.0009626$0.0009626
-6.02%

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