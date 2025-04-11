Що таке BNB Card (BNBCARD)

BNBCard – це створений спільнотою мемкоїн, натхненний зображенням «Картки раннього розробника», випущеної Binance. Завдяки творчому підходу та розповсюдженню в соціальних мережах спільнота розробила концепцію захопливої «картки DIY». Суть $BNBCard полягає в участі та розширенні спільноти, підкреслюючи веселу та невимушену атмосферу, а не складну фінансову логіку. Він відображає унікальну чарівність культури мемів і демонструє безмежний потенціал сили спільноти.

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Прогноз ціни BNB Card

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як BNB Card, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BNBCARD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни BNB Card.

Історія ціни BNB Card

Відстеження траєкторії ціни BNBCARD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BNBCARD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни BNB Card.

Як купити BNB Card (BNBCARD)

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BNBCARD до місцевих валют

1 BNBCARD до VND ₫ 24.6820266 1 BNBCARD до AUD A$ 0.001530534 1 BNBCARD до GBP ￡ 0.000731576 1 BNBCARD до EUR € 0.000847088 1 BNBCARD до USD $ 0.0009626 1 BNBCARD до MYR RM 0.004254692 1 BNBCARD до TRY ₺ 0.036636556 1 BNBCARD до JPY ¥ 0.138161978 1 BNBCARD до RUB ₽ 0.080107572 1 BNBCARD до INR ₹ 0.082860608 1 BNBCARD до IDR Rp 16.043326916 1 BNBCARD до KRW ₩ 1.36732517 1 BNBCARD до PHP ₱ 0.055041468 1 BNBCARD до EGP ￡E. 0.04938138 1 BNBCARD до BRL R$ 0.005640836 1 BNBCARD до CAD C$ 0.001328388 1 BNBCARD до BDT ৳ 0.116984778 1 BNBCARD до NGN ₦ 1.537695744 1 BNBCARD до UAH ₴ 0.03985164 1 BNBCARD до VES Bs 0.0683446 1 BNBCARD до PKR Rs 0.269932292 1 BNBCARD до KZT ₸ 0.497462054 1 BNBCARD до THB ฿ 0.032218222 1 BNBCARD до TWD NT$ 0.031159362 1 BNBCARD до AED د.إ 0.003532742 1 BNBCARD до CHF Fr 0.000779706 1 BNBCARD до HKD HK$ 0.00746015 1 BNBCARD до MAD .د.م 0.00895218 1 BNBCARD до MXN $ 0.019569658

Ресурс BNB Card

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Люди також запитують: Інші запитання про BNB Card Яка сьогодні ціна BNB Card (BNBCARD)? Поточна ціна BNB Card (BNBCARD) становить 0.0009626 USD . Яка ринкова капіталізація BNB Card (BNBCARD)? Поточна ринкова капіталізація BNB Card становить $ 962.60K USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції BNBCARD на ринкову ціну в реальному часі 0.0009626 USD . Яка циркуляційна пропозиція BNB Card (BNBCARD)? Поточна циркуляційна пропозиція BNB Card (BNBCARD) становить 1.00B USD . Яка була найвища ціна BNB Card (BNBCARD)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна BNB Card (BNBCARD) становить 0.021 USD . Який обсяг торгівлі BNB Card (BNBCARD) за 24 год? Обсяг торгівлі BNB Card (BNBCARD) за 24 год становить $ 72.93K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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