Токеноміка Blocery (BLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Blocery (BLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blocery (BLY) Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Офіційний вебсайт: http://blocery.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Купити BLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blocery (BLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blocery (BLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,21M $ 4,21M $ 4,21M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 966,77M $ 966,77M $ 966,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,35M $ 4,35M $ 4,35M Історичний максимум: $ 1,50142 $ 1,50142 $ 1,50142 Історичний мінімум: $ 0,002898288580552685 $ 0,002898288580552685 $ 0,002898288580552685 Поточна ціна: $ 0,004351 $ 0,004351 $ 0,004351 Дізнайтеся більше про ціну Blocery (BLY)

Токеноміка Blocery (BLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blocery (BLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLY, досліджуйте ціну токена BLY в реальному часі!

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