BluWhale — це інтелектуальний рівень Web3, який забезпечує роботу розумних застосунків, агентів штучного інтелекту та моделей за допомогою оркестрування ресурсів, використовуючи протокол контексту моделі для масштабування ончейн. За останні роки Bluwhale розширив свою мережу штучного інтелекту (двосторонній ринок) до 4780 корпоративних акаунтів і понад 3 500 000 унікальних гаманців, а також обробив понад 800 мільйонів гаманців в універсальну структуру графіків у 37 мережах. Хоча Graph, OriginTrail і MindNetwork розробили подібну інфраструктуру, їх масштабованість для штучного інтелекту сильно обмежена кількістю і швидкістю нодів-підграфів, які можуть карбувати і функціонувати.