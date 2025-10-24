Актуальна ціна Bluwhale Points сьогодні становить 0.001875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLUP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLUP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bluwhale Points сьогодні становить 0.001875 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLUP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLUP на MEXC вже зараз.

Логотип Bluwhale Points

Курс Bluwhale Points (BLUP)

Актуальна ціна 1 BLUP до USD:

$0,001875
0,00%1D
USD
Графік ціни Bluwhale Points (BLUP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001803
Мін. за 24 год
$ 0,001915
Макс. за 24 год

$ 0,001803
$ 0,001915
--
--
+0,05%

0,00%

-18,48%

-18,48%

Актуальна ціна Bluwhale Points (BLUP) становить $ 0,001875. За останні 24 години BLUP торгувався між мінімумом у $ 0,001803 і максимумом у $ 0,001915, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLUP становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BLUP змінився на +0,05% за останню годину, 0,00% за 24 години та на -18,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bluwhale Points (BLUP)

--
$ 7,88K
$ 7,88K$ 7,88K

$ 1,88M
$ 1,88M$ 1,88M

--
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Bluwhale Points — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,88K. Циркуляційна пропозиція BLUP — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,88M.

Історія ціни Bluwhale Points (BLUP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Bluwhale Points за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ -0,001904-50,39%
60 днів$ -0,003186-62,96%
90 днів$ -0,000625-25,00%
Зміна ціни Bluwhale Points сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BLUP на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bluwhale Points за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001904 (-50,39%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bluwhale Points за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BLUP змінився на $ -0,003186 (-62,96%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bluwhale Points за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000625 (-25,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bluwhale Points (BLUP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bluwhale Points зараз.

Що таке Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale — це інтелектуальний рівень Web3, який забезпечує роботу розумних застосунків, агентів штучного інтелекту та моделей за допомогою оркестрування ресурсів, використовуючи протокол контексту моделі для масштабування ончейн. За останні роки Bluwhale розширив свою мережу штучного інтелекту (двосторонній ринок) до 4780 корпоративних акаунтів і понад 3 500 000 унікальних гаманців, а також обробив понад 800 мільйонів гаманців в універсальну структуру графіків у 37 мережах. Хоча Graph, OriginTrail і MindNetwork розробили подібну інфраструктуру, їх масштабованість для штучного інтелекту сильно обмежена кількістю і швидкістю нодів-підграфів, які можуть карбувати і функціонувати.

Проєкт Bluwhale Points доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bluwhale Points. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BLUP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Bluwhale Points у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bluwhale Points безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bluwhale Points (USD)

Скільки коштуватиме Bluwhale Points (BLUP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bluwhale Points (BLUP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bluwhale Points.

Перегляньте прогноз ціни Bluwhale Points вже зараз!

Токеноміка Bluwhale Points (BLUP)

Розуміння токеноміки Bluwhale Points (BLUP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLUP зараз!

Як купити Bluwhale Points (BLUP)

Шукаєте як купити Bluwhale Points? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bluwhale Points на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BLUP до місцевих валют

1 Bluwhale Points (BLUP) до VND
49,340625
1 Bluwhale Points (BLUP) до AUD
A$0,00286875
1 Bluwhale Points (BLUP) до GBP
0,00140625
1 Bluwhale Points (BLUP) до EUR
0,0016125
1 Bluwhale Points (BLUP) до USD
$0,001875
1 Bluwhale Points (BLUP) до MYR
RM0,0079125
1 Bluwhale Points (BLUP) до TRY
0,07884375
1 Bluwhale Points (BLUP) до JPY
¥0,285
1 Bluwhale Points (BLUP) до ARS
ARS$2,78188125
1 Bluwhale Points (BLUP) до RUB
0,1526625
1 Bluwhale Points (BLUP) до INR
0,1647
1 Bluwhale Points (BLUP) до IDR
Rp31,2499875
1 Bluwhale Points (BLUP) до PHP
0,11000625
1 Bluwhale Points (BLUP) до EGP
￡E.0,08923125
1 Bluwhale Points (BLUP) до BRL
R$0,0100875
1 Bluwhale Points (BLUP) до CAD
C$0,002625
1 Bluwhale Points (BLUP) до BDT
0,229125
1 Bluwhale Points (BLUP) до NGN
2,73721875
1 Bluwhale Points (BLUP) до COP
$7,32421875
1 Bluwhale Points (BLUP) до ZAR
R.0,0325125
1 Bluwhale Points (BLUP) до UAH
0,07835625
1 Bluwhale Points (BLUP) до TZS
T.Sh.4,664175
1 Bluwhale Points (BLUP) до VES
Bs0,3975
1 Bluwhale Points (BLUP) до CLP
$1,77375
1 Bluwhale Points (BLUP) до PKR
Rs0,52935
1 Bluwhale Points (BLUP) до KZT
1,006425
1 Bluwhale Points (BLUP) до THB
฿0,0615375
1 Bluwhale Points (BLUP) до TWD
NT$0,0577875
1 Bluwhale Points (BLUP) до AED
د.إ0,00688125
1 Bluwhale Points (BLUP) до CHF
Fr0,00148125
1 Bluwhale Points (BLUP) до HKD
HK$0,01456875
1 Bluwhale Points (BLUP) до AMD
֏0,71536875
1 Bluwhale Points (BLUP) до MAD
.د.م0,01730625
1 Bluwhale Points (BLUP) до MXN
$0,0345
1 Bluwhale Points (BLUP) до SAR
ريال0,00703125
1 Bluwhale Points (BLUP) до ETB
Br0,28314375
1 Bluwhale Points (BLUP) до KES
KSh0,2416125
1 Bluwhale Points (BLUP) до JOD
د.أ0,001329375
1 Bluwhale Points (BLUP) до PLN
0,006825
1 Bluwhale Points (BLUP) до RON
лв0,00819375
1 Bluwhale Points (BLUP) до SEK
kr0,01760625
1 Bluwhale Points (BLUP) до BGN
лв0,00315
1 Bluwhale Points (BLUP) до HUF
Ft0,6300375
1 Bluwhale Points (BLUP) до CZK
0,0392625
1 Bluwhale Points (BLUP) до KWD
د.ك0,00057375
1 Bluwhale Points (BLUP) до ILS
0,00616875
1 Bluwhale Points (BLUP) до BOB
Bs0,01291875
1 Bluwhale Points (BLUP) до AZN
0,0031875
1 Bluwhale Points (BLUP) до TJS
SM0,01730625
1 Bluwhale Points (BLUP) до GEL
0,00508125
1 Bluwhale Points (BLUP) до AOA
Kz1,71545625
1 Bluwhale Points (BLUP) до BHD
.د.ب0,000705
1 Bluwhale Points (BLUP) до BMD
$0,001875
1 Bluwhale Points (BLUP) до DKK
kr0,01205625
1 Bluwhale Points (BLUP) до HNL
L0,04910625
1 Bluwhale Points (BLUP) до MUR
0,08535
1 Bluwhale Points (BLUP) до NAD
$0,032475
1 Bluwhale Points (BLUP) до NOK
kr0,0187125
1 Bluwhale Points (BLUP) до NZD
$0,0032625
1 Bluwhale Points (BLUP) до PAB
B/.0,001875
1 Bluwhale Points (BLUP) до PGK
K0,00789375
1 Bluwhale Points (BLUP) до QAR
ر.ق0,00680625
1 Bluwhale Points (BLUP) до RSD
дин.0,1893375
1 Bluwhale Points (BLUP) до UZS
soʻm22,59035625
1 Bluwhale Points (BLUP) до ALL
L0,156
1 Bluwhale Points (BLUP) до ANG
ƒ0,00335625
1 Bluwhale Points (BLUP) до AWG
ƒ0,003375
1 Bluwhale Points (BLUP) до BBD
$0,00375
1 Bluwhale Points (BLUP) до BAM
KM0,00315
1 Bluwhale Points (BLUP) до BIF
Fr5,514375
1 Bluwhale Points (BLUP) до BND
$0,00241875
1 Bluwhale Points (BLUP) до BSD
$0,001875
1 Bluwhale Points (BLUP) до JMD
$0,30009375
1 Bluwhale Points (BLUP) до KHR
7,5301125
1 Bluwhale Points (BLUP) до KMF
Fr0,795
1 Bluwhale Points (BLUP) до LAK
40,76086875
1 Bluwhale Points (BLUP) до LKR
රු0,5674875
1 Bluwhale Points (BLUP) до MDL
L0,031725
1 Bluwhale Points (BLUP) до MGA
Ar8,370525
1 Bluwhale Points (BLUP) до MOP
P0,0149625
1 Bluwhale Points (BLUP) до MVR
0,0286875
1 Bluwhale Points (BLUP) до MWK
MK3,2439375
1 Bluwhale Points (BLUP) до MZN
MT0,11983125
1 Bluwhale Points (BLUP) до NPR
रु0,26281875
1 Bluwhale Points (BLUP) до PYG
13,20375
1 Bluwhale Points (BLUP) до RWF
Fr2,716875
1 Bluwhale Points (BLUP) до SBD
$0,0154125
1 Bluwhale Points (BLUP) до SCR
0,02589375
1 Bluwhale Points (BLUP) до SRD
$0,07441875
1 Bluwhale Points (BLUP) до SVC
$0,01635
1 Bluwhale Points (BLUP) до SZL
L0,03245625
1 Bluwhale Points (BLUP) до TMT
m0,0065625
1 Bluwhale Points (BLUP) до TND
د.ت0,00549375
1 Bluwhale Points (BLUP) до TTD
$0,012675
1 Bluwhale Points (BLUP) до UGX
Sh6,5325
1 Bluwhale Points (BLUP) до XAF
Fr1,0575
1 Bluwhale Points (BLUP) до XCD
$0,0050625
1 Bluwhale Points (BLUP) до XOF
Fr1,0575
1 Bluwhale Points (BLUP) до XPF
Fr0,19125
1 Bluwhale Points (BLUP) до BWP
P0,02506875
1 Bluwhale Points (BLUP) до BZD
$0,00375
1 Bluwhale Points (BLUP) до CVE
$0,1779375
1 Bluwhale Points (BLUP) до DJF
Fr0,331875
1 Bluwhale Points (BLUP) до DOP
$0,1194
1 Bluwhale Points (BLUP) до DZD
د.ج0,2439375
1 Bluwhale Points (BLUP) до FJD
$0,00429375
1 Bluwhale Points (BLUP) до GNF
Fr16,1625
1 Bluwhale Points (BLUP) до GTQ
Q0,014325
1 Bluwhale Points (BLUP) до GYD
$0,39118125
1 Bluwhale Points (BLUP) до ISK
kr0,22875

Ресурс Bluwhale Points

Щоб дізнатися більше про Bluwhale Points, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBluwhale Points
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Bluwhale Points

Скільки сьогодні коштує Bluwhale Points (BLUP)?
Актуальна ціна BLUP у USD становить 0,001875 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLUP до USD?
Поточна ціна BLUP до USD — $ 0,001875. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bluwhale Points?
Ринкова капіталізація BLUP — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLUP?
Циркуляційна пропозиція BLUP — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLUP?
BLUP досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLUP?
Історична мінімальна ціна BLUP становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BLUP?
Актуальний обсяг торгівлі BLUP за 24 години — $ 7,88K USD.
Чи підніметься ціна BLUP цього року?
BLUP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLUP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bluwhale Points (BLUP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BLUP до USD

Сума

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0,001875 USD

Торгувати BLUP

BLUP/USDT
$0,001875
$0,001875$0,001875
0,00%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --