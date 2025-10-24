Актуальна ціна Blubird сьогодні становить 0.02266 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Blubird сьогодні становить 0.02266 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLU на MEXC вже зараз.

Курс Blubird (BLU)

Актуальна ціна 1 BLU до USD:

$0,02266
-0,87%1D
USD
Графік ціни Blubird (BLU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Blubird (BLU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0225
Мін. за 24 год
$ 0,02292
Макс. за 24 год

$ 0,0225
$ 0,02292
--
--
0,00%

-0,86%

-2,04%

-2,04%

Актуальна ціна Blubird (BLU) становить $ 0,02266. За останні 24 години BLU торгувався між мінімумом у $ 0,0225 і максимумом у $ 0,02292, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLU становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то BLU змінився на 0,00% за останню годину, -0,86% за 24 години та на -2,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blubird (BLU)

--
$ 2,12K
$ 2,27M
--
100 000 000
ETH

Поточна ринкова капіталізація Blubird — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,12K. Циркуляційна пропозиція BLU — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,27M.

Історія ціни Blubird (BLU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Blubird за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001989-0,86%
30 днів$ -0,01169-34,04%
60 днів$ -0,03527-60,89%
90 днів$ -0,02734-54,68%
Зміна ціни Blubird сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BLU на $ -0,0001989 (-0,86%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Blubird за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01169 (-34,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Blubird за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BLU змінився на $ -0,03527 (-60,89%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Blubird за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02734 (-54,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Blubird (BLU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Blubird зараз.

Що таке Blubird (BLU)

Цей документ охоплює 3 основні рішення, а також детальний опис модулів платформи Core.

Проєкт Blubird доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Blubird. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BLU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Blubird у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Blubird безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Blubird (USD)

Скільки коштуватиме Blubird (BLU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Blubird (BLU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Blubird.

Перегляньте прогноз ціни Blubird вже зараз!

Токеноміка Blubird (BLU)

Розуміння токеноміки Blubird (BLU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLU зараз!

Як купити Blubird (BLU)

Шукаєте як купити Blubird? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Blubird на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BLU до місцевих валют

1 Blubird (BLU) до VND
596,2979
1 Blubird (BLU) до AUD
A$0,0346698
1 Blubird (BLU) до GBP
0,016995
1 Blubird (BLU) до EUR
0,0194876
1 Blubird (BLU) до USD
$0,02266
1 Blubird (BLU) до MYR
RM0,0956252
1 Blubird (BLU) до TRY
0,952853
1 Blubird (BLU) до JPY
¥3,44432
1 Blubird (BLU) до ARS
ARS$33,6199622
1 Blubird (BLU) до RUB
1,8449772
1 Blubird (BLU) до INR
1,9904544
1 Blubird (BLU) до IDR
Rp377,6665156
1 Blubird (BLU) до PHP
1,3294622
1 Blubird (BLU) до EGP
￡E.1,0783894
1 Blubird (BLU) до BRL
R$0,1219108
1 Blubird (BLU) до CAD
C$0,031724
1 Blubird (BLU) до BDT
2,769052
1 Blubird (BLU) до NGN
33,080201
1 Blubird (BLU) до COP
$88,515625
1 Blubird (BLU) до ZAR
R.0,3929244
1 Blubird (BLU) до UAH
0,9469614
1 Blubird (BLU) до TZS
T.Sh.56,3681096
1 Blubird (BLU) до VES
Bs4,80392
1 Blubird (BLU) до CLP
$21,43636
1 Blubird (BLU) до PKR
Rs6,3973712
1 Blubird (BLU) до KZT
12,1629816
1 Blubird (BLU) до THB
฿0,7437012
1 Blubird (BLU) до TWD
NT$0,6983812
1 Blubird (BLU) до AED
د.إ0,0831622
1 Blubird (BLU) до CHF
Fr0,0179014
1 Blubird (BLU) до HKD
HK$0,1760682
1 Blubird (BLU) до AMD
֏8,6454698
1 Blubird (BLU) до MAD
.د.م0,2091518
1 Blubird (BLU) до MXN
$0,416944
1 Blubird (BLU) до SAR
ريال0,084975
1 Blubird (BLU) до ETB
Br3,4218866
1 Blubird (BLU) до KES
KSh2,9199676
1 Blubird (BLU) до JOD
د.أ0,01606594
1 Blubird (BLU) до PLN
0,0824824
1 Blubird (BLU) до RON
лв0,0990242
1 Blubird (BLU) до SEK
kr0,2127774
1 Blubird (BLU) до BGN
лв0,0380688
1 Blubird (BLU) до HUF
Ft7,6142132
1 Blubird (BLU) до CZK
0,4745004
1 Blubird (BLU) до KWD
د.ك0,00693396
1 Blubird (BLU) до ILS
0,0745514
1 Blubird (BLU) до BOB
Bs0,1561274
1 Blubird (BLU) до AZN
0,038522
1 Blubird (BLU) до TJS
SM0,2091518
1 Blubird (BLU) до GEL
0,0614086
1 Blubird (BLU) до AOA
Kz20,7318606
1 Blubird (BLU) до BHD
.د.ب0,00852016
1 Blubird (BLU) до BMD
$0,02266
1 Blubird (BLU) до DKK
kr0,1457038
1 Blubird (BLU) до HNL
L0,5934654
1 Blubird (BLU) до MUR
1,0314832
1 Blubird (BLU) до NAD
$0,3924712
1 Blubird (BLU) до NOK
kr0,2261468
1 Blubird (BLU) до NZD
$0,0394284
1 Blubird (BLU) до PAB
B/.0,02266
1 Blubird (BLU) до PGK
K0,0953986
1 Blubird (BLU) до QAR
ر.ق0,0822558
1 Blubird (BLU) до RSD
дин.2,2882068
1 Blubird (BLU) до UZS
soʻm273,0119854
1 Blubird (BLU) до ALL
L1,885312
1 Blubird (BLU) до ANG
ƒ0,0405614
1 Blubird (BLU) до AWG
ƒ0,040788
1 Blubird (BLU) до BBD
$0,04532
1 Blubird (BLU) до BAM
KM0,0380688
1 Blubird (BLU) до BIF
Fr66,64306
1 Blubird (BLU) до BND
$0,0292314
1 Blubird (BLU) до BSD
$0,02266
1 Blubird (BLU) до JMD
$3,626733
1 Blubird (BLU) до KHR
91,0039196
1 Blubird (BLU) до KMF
Fr9,60784
1 Blubird (BLU) до LAK
492,6086858
1 Blubird (BLU) до LKR
රු6,8582756
1 Blubird (BLU) до MDL
L0,3834072
1 Blubird (BLU) до MGA
Ar101,1605848
1 Blubird (BLU) до MOP
P0,1808268
1 Blubird (BLU) до MVR
0,346698
1 Blubird (BLU) до MWK
MK39,204066
1 Blubird (BLU) до MZN
MT1,4482006
1 Blubird (BLU) до NPR
रु3,1762522
1 Blubird (BLU) до PYG
159,57172
1 Blubird (BLU) до RWF
Fr32,83434
1 Blubird (BLU) до SBD
$0,1862652
1 Blubird (BLU) до SCR
0,3129346
1 Blubird (BLU) до SRD
$0,8993754
1 Blubird (BLU) до SVC
$0,1975952
1 Blubird (BLU) до SZL
L0,3922446
1 Blubird (BLU) до TMT
m0,07931
1 Blubird (BLU) до TND
د.ت0,0663938
1 Blubird (BLU) до TTD
$0,1531816
1 Blubird (BLU) до UGX
Sh78,94744
1 Blubird (BLU) до XAF
Fr12,78024
1 Blubird (BLU) до XCD
$0,061182
1 Blubird (BLU) до XOF
Fr12,78024
1 Blubird (BLU) до XPF
Fr2,31132
1 Blubird (BLU) до BWP
P0,3029642
1 Blubird (BLU) до BZD
$0,04532
1 Blubird (BLU) до CVE
$2,150434
1 Blubird (BLU) до DJF
Fr4,01082
1 Blubird (BLU) до DOP
$1,4429888
1 Blubird (BLU) до DZD
د.ج2,948066
1 Blubird (BLU) до FJD
$0,0518914
1 Blubird (BLU) до GNF
Fr195,3292
1 Blubird (BLU) до GTQ
Q0,1731224
1 Blubird (BLU) до GYD
$4,7275558
1 Blubird (BLU) до ISK
kr2,76452

Ресурс Blubird

Щоб дізнатися більше про Blubird, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBlubird
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Blubird

Скільки сьогодні коштує Blubird (BLU)?
Актуальна ціна BLU у USD становить 0,02266 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLU до USD?
Поточна ціна BLU до USD — $ 0,02266. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Blubird?
Ринкова капіталізація BLU — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLU?
Циркуляційна пропозиція BLU — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLU?
BLU досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLU?
Історична мінімальна ціна BLU становила -- USD.
Який обсяг торгівлі BLU?
Актуальний обсяг торгівлі BLU за 24 години — $ 2,12K USD.
Чи підніметься ціна BLU цього року?
BLU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:29:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Blubird (BLU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BLU до USD

Сума

BLU
BLU
USD
USD

1 BLU = 0,02266 USD

Торгувати BLU

BLU/USDT
$0,02266
-0,86%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --