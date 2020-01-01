Токеноміка Blendr Network (BLENDR) Дізнайтеся ключову інформацію про Blendr Network (BLENDR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blendr Network (BLENDR) Blendr представляє нову децентралізовану мережу, яка використовує невикористані ресурси GPU по всьому світу, щоб надати доступ до високопродуктивних обчислень. Офіційний вебсайт: https://www.blendr.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Купити BLENDR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blendr Network (BLENDR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blendr Network (BLENDR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Загальна пропозиція: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Циркуляційна пропозиція: $ 40,06M $ 40,06M $ 40,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Історичний максимум: $ 4,45 $ 4,45 $ 4,45 Історичний мінімум: $ 0,025867046431337384 $ 0,025867046431337384 $ 0,025867046431337384 Поточна ціна: $ 0,03027 $ 0,03027 $ 0,03027 Дізнайтеся більше про ціну Blendr Network (BLENDR)

Токеноміка Blendr Network (BLENDR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blendr Network (BLENDR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLENDR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLENDR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLENDR, досліджуйте ціну токена BLENDR в реальному часі!

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