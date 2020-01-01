Токеноміка Blast (BLAST) Дізнайтеся ключову інформацію про Blast (BLAST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blast (BLAST) Blast — це єдиний Ethereum рівня 2 з нативним доходом для ETH та стейблкоїнів. Офіційний вебсайт: https://blast.io/en Whitepaper: https://docs.blast.io/about-blast Оглядач блокчейну: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Купити BLAST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blast (BLAST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blast (BLAST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 77,24M $ 77,24M $ 77,24M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 40,96B $ 40,96B $ 40,96B FDV (повністю розведена вартість): $ 188,60M $ 188,60M $ 188,60M Історичний максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Історичний мінімум: $ 0,001921046437858929 $ 0,001921046437858929 $ 0,001921046437858929 Поточна ціна: $ 0,001886 $ 0,001886 $ 0,001886 Дізнайтеся більше про ціну Blast (BLAST)

Токеноміка Blast (BLAST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blast (BLAST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLAST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLAST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLAST, досліджуйте ціну токена BLAST в реальному часі!

Як купити BLAST Зацікавлені в додаванні Blast (BLAST) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BLAST, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BLAST на MEXC зараз!

Історія ціни Blast (BLAST) Аналіз історії ціни BLAST допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BLAST прямо зараз!

Прогноз ціни BLAST Хочете знати, куди рухається BLAST? Наша сторінка прогнозу ціни BLAST поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BLAST зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!