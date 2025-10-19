Що таке BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole — це DEX нового покоління на Avalanche C-Chain. Blackhole — це DEX нового покоління на Avalanche C-Chain.

Прогноз ціни BLACKHOLE (USD)

Скільки коштуватиме BLACKHOLE (BLACK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BLACKHOLE (BLACK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BLACKHOLE.

Перегляньте прогноз ціни BLACKHOLE вже зараз!

Токеноміка BLACKHOLE (BLACK)

Розуміння токеноміки BLACKHOLE (BLACK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLACK зараз!

Ресурс BLACKHOLE

Щоб дізнатися більше про BLACKHOLE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про BLACKHOLE Скільки сьогодні коштує BLACKHOLE (BLACK)? Актуальна ціна BLACK у USD становить 0,1516 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна BLACK до USD? $ 0,1516 . Перегляньте Поточна ціна BLACK до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація BLACKHOLE? Ринкова капіталізація BLACK — $ 0,00 USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція BLACK? Циркуляційна пропозиція BLACK — 0,00 USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLACK? BLACK досяг історичної максимальної ціни у 1,542695123942573 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLACK? Історична мінімальна ціна BLACK становила 0,13900268936037719 USD . Який обсяг торгівлі BLACK? Актуальний обсяг торгівлі BLACK за 24 години — $ 56,95K USD . Чи підніметься ціна BLACK цього року? BLACK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLACK для поглибленого аналізу.

