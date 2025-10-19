Актуальна ціна BLACKHOLE сьогодні становить 0.1516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLACK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLACK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BLACKHOLE сьогодні становить 0.1516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLACK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLACK на MEXC вже зараз.

Курс BLACKHOLE (BLACK)

Актуальна ціна 1 BLACK до USD:

$0,1513
$0,1513$0,1513
+2,99%1D
USD
Графік ціни BLACKHOLE (BLACK) в реальному часі
Інформація щодо ціни BLACKHOLE (BLACK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1414
$ 0,1414$ 0,1414
Мін. за 24 год
$ 0,1576
$ 0,1576$ 0,1576
Макс. за 24 год

$ 0,1414
$ 0,1414$ 0,1414

$ 0,1576
$ 0,1576$ 0,1576

$ 1,542695123942573
$ 1,542695123942573$ 1,542695123942573

$ 0,13900268936037719
$ 0,13900268936037719$ 0,13900268936037719

+1,26%

+2,99%

-16,02%

-16,02%

Актуальна ціна BLACKHOLE (BLACK) становить $ 0,1516. За останні 24 години BLACK торгувався між мінімумом у $ 0,1414 і максимумом у $ 0,1576, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLACK становить $ 1,542695123942573, тоді як його історичний мінімум — $ 0,13900268936037719.

Що стосується короткострокових результатів, то BLACK змінився на +1,26% за останню годину, +2,99% за 24 години та на -16,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 56,95K
$ 56,95K$ 56,95K

$ 17,30M
$ 17,30M$ 17,30M

0,00
0,00 0,00

114 083 333
114 083 333 114 083 333

AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація BLACKHOLE — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,95K. Циркуляційна пропозиція BLACK — 0,00, зі загальною пропозицією 114083333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,30M.

Історія ціни BLACKHOLE (BLACK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на BLACKHOLE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,004393+2,99%
30 днів$ -0,1838-54,81%
60 днів$ -0,1633-51,86%
90 днів$ -1,1404-88,27%
Зміна ціни BLACKHOLE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BLACK на $ +0,004393 (+2,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BLACKHOLE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,1838 (-54,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BLACKHOLE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BLACK змінився на $ -0,1633 (-51,86%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BLACKHOLE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -1,1404 (-88,27%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BLACKHOLE (BLACK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BLACKHOLE зараз.

Що таке BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole — це DEX нового покоління на Avalanche C-Chain.

Проєкт BLACKHOLE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями BLACKHOLE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BLACK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про BLACKHOLE у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі BLACKHOLE безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни BLACKHOLE (USD)

Скільки коштуватиме BLACKHOLE (BLACK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BLACKHOLE (BLACK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BLACKHOLE.

Перегляньте прогноз ціни BLACKHOLE вже зараз!

Токеноміка BLACKHOLE (BLACK)

Розуміння токеноміки BLACKHOLE (BLACK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLACK зараз!

Як купити BLACKHOLE (BLACK)

Шукаєте як купити BLACKHOLE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати BLACKHOLE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BLACK до місцевих валют

1 BLACKHOLE (BLACK) до VND
3 989,354
1 BLACKHOLE (BLACK) до AUD
A$0,231948
1 BLACKHOLE (BLACK) до GBP
0,112184
1 BLACKHOLE (BLACK) до EUR
0,12886
1 BLACKHOLE (BLACK) до USD
$0,1516
1 BLACKHOLE (BLACK) до MYR
RM0,639752
1 BLACKHOLE (BLACK) до TRY
6,347492
1 BLACKHOLE (BLACK) до JPY
¥22,74
1 BLACKHOLE (BLACK) до ARS
ARS$213,821188
1 BLACKHOLE (BLACK) до RUB
12,343272
1 BLACKHOLE (BLACK) до INR
13,343832
1 BLACKHOLE (BLACK) до IDR
Rp2 526,665656
1 BLACKHOLE (BLACK) до PHP
8,810992
1 BLACKHOLE (BLACK) до EGP
￡E.7,202516
1 BLACKHOLE (BLACK) до BRL
R$0,81864
1 BLACKHOLE (BLACK) до CAD
C$0,21224
1 BLACKHOLE (BLACK) до BDT
18,520972
1 BLACKHOLE (BLACK) до NGN
222,939928
1 BLACKHOLE (BLACK) до COP
$585,3276
1 BLACKHOLE (BLACK) до ZAR
R.2,631776
1 BLACKHOLE (BLACK) до UAH
6,345976
1 BLACKHOLE (BLACK) до TZS
T.Sh.374,320108
1 BLACKHOLE (BLACK) до VES
Bs30,4716
1 BLACKHOLE (BLACK) до CLP
$145,6876
1 BLACKHOLE (BLACK) до PKR
Rs43,042272
1 BLACKHOLE (BLACK) до KZT
81,812456
1 BLACKHOLE (BLACK) до THB
฿4,967932
1 BLACKHOLE (BLACK) до TWD
NT$4,643508
1 BLACKHOLE (BLACK) до AED
د.إ0,556372
1 BLACKHOLE (BLACK) до CHF
Fr0,119764
1 BLACKHOLE (BLACK) до HKD
HK$1,177932
1 BLACKHOLE (BLACK) до AMD
֏58,39632
1 BLACKHOLE (BLACK) до MAD
.د.م1,390172
1 BLACKHOLE (BLACK) до MXN
$2,784892
1 BLACKHOLE (BLACK) до SAR
ريال0,5685
1 BLACKHOLE (BLACK) до ETB
Br22,599012
1 BLACKHOLE (BLACK) до KES
KSh19,63978
1 BLACKHOLE (BLACK) до JOD
د.أ0,1074844
1 BLACKHOLE (BLACK) до PLN
0,551824
1 BLACKHOLE (BLACK) до RON
лв0,660976
1 BLACKHOLE (BLACK) до SEK
kr1,43262
1 BLACKHOLE (BLACK) до BGN
лв0,253172
1 BLACKHOLE (BLACK) до HUF
Ft50,85422
1 BLACKHOLE (BLACK) до CZK
3,159344
1 BLACKHOLE (BLACK) до KWD
د.ك0,0465412
1 BLACKHOLE (BLACK) до ILS
0,50028
1 BLACKHOLE (BLACK) до BOB
Bs1,050588
1 BLACKHOLE (BLACK) до AZN
0,25772
1 BLACKHOLE (BLACK) до TJS
SM1,4023
1 BLACKHOLE (BLACK) до GEL
0,40932
1 BLACKHOLE (BLACK) до AOA
Kz138,955044
1 BLACKHOLE (BLACK) до BHD
.د.ب0,0573048
1 BLACKHOLE (BLACK) до BMD
$0,1516
1 BLACKHOLE (BLACK) до DKK
kr0,97024
1 BLACKHOLE (BLACK) до HNL
L3,993144
1 BLACKHOLE (BLACK) до MUR
6,826548
1 BLACKHOLE (BLACK) до NAD
$2,651484
1 BLACKHOLE (BLACK) до NOK
kr1,525096
1 BLACKHOLE (BLACK) до NZD
$0,263784
1 BLACKHOLE (BLACK) до PAB
B/.0,1516
1 BLACKHOLE (BLACK) до PGK
K0,647332
1 BLACKHOLE (BLACK) до QAR
ر.ق0,55334
1 BLACKHOLE (BLACK) до RSD
дин.15,244896
1 BLACKHOLE (BLACK) до UZS
soʻm1 848,780192
1 BLACKHOLE (BLACK) до ALL
L12,569156
1 BLACKHOLE (BLACK) до ANG
ƒ0,271364
1 BLACKHOLE (BLACK) до AWG
ƒ0,27288
1 BLACKHOLE (BLACK) до BBD
$0,3032
1 BLACKHOLE (BLACK) до BAM
KM0,253172
1 BLACKHOLE (BLACK) до BIF
Fr448,4328
1 BLACKHOLE (BLACK) до BND
$0,195564
1 BLACKHOLE (BLACK) до BSD
$0,1516
1 BLACKHOLE (BLACK) до JMD
$24,439436
1 BLACKHOLE (BLACK) до KHR
611,2891
1 BLACKHOLE (BLACK) до KMF
Fr63,9752
1 BLACKHOLE (BLACK) до LAK
3 295,652108
1 BLACKHOLE (BLACK) до LKR
රු46,036372
1 BLACKHOLE (BLACK) до MDL
L2,5393
1 BLACKHOLE (BLACK) до MGA
Ar676,784848
1 BLACKHOLE (BLACK) до MOP
P1,215832
1 BLACKHOLE (BLACK) до MVR
2,31948
1 BLACKHOLE (BLACK) до MWK
MK263,652108
1 BLACKHOLE (BLACK) до MZN
MT9,688756
1 BLACKHOLE (BLACK) до NPR
रु21,415016
1 BLACKHOLE (BLACK) до PYG
1 082,7272
1 BLACKHOLE (BLACK) до RWF
Fr220,578
1 BLACKHOLE (BLACK) до SBD
$1,247668
1 BLACKHOLE (BLACK) до SCR
2,105724
1 BLACKHOLE (BLACK) до SRD
$5,974556
1 BLACKHOLE (BLACK) до SVC
$1,329532
1 BLACKHOLE (BLACK) до SZL
L2,649968
1 BLACKHOLE (BLACK) до TMT
m0,5306
1 BLACKHOLE (BLACK) до TND
د.ت0,4438848
1 BLACKHOLE (BLACK) до TTD
$1,03088
1 BLACKHOLE (BLACK) до UGX
Sh531,8128
1 BLACKHOLE (BLACK) до XAF
Fr85,1992
1 BLACKHOLE (BLACK) до XCD
$0,40932
1 BLACKHOLE (BLACK) до XOF
Fr85,1992
1 BLACKHOLE (BLACK) до XPF
Fr15,4632
1 BLACKHOLE (BLACK) до BWP
P2,037504
1 BLACKHOLE (BLACK) до BZD
$0,304716
1 BLACKHOLE (BLACK) до CVE
$14,34136
1 BLACKHOLE (BLACK) до DJF
Fr26,9848
1 BLACKHOLE (BLACK) до DOP
$9,615988
1 BLACKHOLE (BLACK) до DZD
د.ج19,648876
1 BLACKHOLE (BLACK) до FJD
$0,344132
1 BLACKHOLE (BLACK) до GNF
Fr1 318,162
1 BLACKHOLE (BLACK) до GTQ
Q1,164288
1 BLACKHOLE (BLACK) до GYD
$31,807196
1 BLACKHOLE (BLACK) до ISK
kr18,3436

Ресурс BLACKHOLE

Щоб дізнатися більше про BLACKHOLE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBLACKHOLE
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про BLACKHOLE

Скільки сьогодні коштує BLACKHOLE (BLACK)?
Актуальна ціна BLACK у USD становить 0,1516 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLACK до USD?
Поточна ціна BLACK до USD — $ 0,1516. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BLACKHOLE?
Ринкова капіталізація BLACK — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLACK?
Циркуляційна пропозиція BLACK — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLACK?
BLACK досяг історичної максимальної ціни у 1,542695123942573 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLACK?
Історична мінімальна ціна BLACK становила 0,13900268936037719 USD.
Який обсяг торгівлі BLACK?
Актуальний обсяг торгівлі BLACK за 24 години — $ 56,95K USD.
Чи підніметься ціна BLACK цього року?
BLACK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLACK для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BLACK до USD

Сума

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0,1516 USD

Торгувати BLACK

BLACK/USDT
$0,1513
$0,1513$0,1513
+3,20%

