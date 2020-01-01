Токеноміка BIT1 (BIT1) Дізнайтеся ключову інформацію про BIT1 (BIT1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BIT1 (BIT1) Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Офіційний вебсайт: https://www.biconomy.com/ Whitepaper: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Купити BIT1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BIT1 (BIT1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BIT1 (BIT1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,77M $ 8,77M $ 8,77M Історичний максимум: $ 0,0000271 $ 0,0000271 $ 0,0000271 Історичний мінімум: $ 0,00000066 $ 0,00000066 $ 0,00000066 Поточна ціна: $ 0,000008765 $ 0,000008765 $ 0,000008765 Дізнайтеся більше про ціну BIT1 (BIT1)

Токеноміка BIT1 (BIT1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BIT1 (BIT1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIT1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIT1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIT1, досліджуйте ціну токена BIT1 в реальному часі!

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