Токеноміка Biometric Financial (BIOFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Biometric Financial (BIOFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Biometric Financial (BIOFI) The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Офіційний вебсайт: https://biometricfinancial.org/home/ Whitepaper: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Купити BIOFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Biometric Financial (BIOFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Biometric Financial (BIOFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 412,96K $ 412,96K $ 412,96K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,91B $ 3,91B $ 3,91B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Історичний максимум: $ 0,031 $ 0,031 $ 0,031 Історичний мінімум: $ 0,000108435269476127 $ 0,000108435269476127 $ 0,000108435269476127 Поточна ціна: $ 0,0001055 $ 0,0001055 $ 0,0001055 Дізнайтеся більше про ціну Biometric Financial (BIOFI)

Токеноміка Biometric Financial (BIOFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Biometric Financial (BIOFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIOFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIOFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIOFI, досліджуйте ціну токена BIOFI в реальному часі!

Як купити BIOFI Зацікавлені в додаванні Biometric Financial (BIOFI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BIOFI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BIOFI на MEXC зараз!

Історія ціни Biometric Financial (BIOFI) Аналіз історії ціни BIOFI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BIOFI прямо зараз!

Прогноз ціни BIOFI Хочете знати, куди рухається BIOFI? Наша сторінка прогнозу ціни BIOFI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BIOFI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!