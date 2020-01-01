Токеноміка Big Time (BIGTIME) Дізнайтеся ключову інформацію про Big Time (BIGTIME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Big Time (BIGTIME) Big Time — це багатокористувацька рольова гра для ПК, яка поєднує систему швидкого бою з відкритою ігровою економікою, де гравці беруть активну участь у створенні та обміні ігровими предметами. Офіційний вебсайт: https://bigtime.gg/ Whitepaper: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Купити BIGTIME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Big Time (BIGTIME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Big Time (BIGTIME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 95,11M $ 95,11M $ 95,11M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,94B $ 1,94B $ 1,94B FDV (повністю розведена вартість): $ 245,20M $ 245,20M $ 245,20M Історичний максимум: $ 0,99717 $ 0,99717 $ 0,99717 Історичний мінімум: $ 0,04126017151234018 $ 0,04126017151234018 $ 0,04126017151234018 Поточна ціна: $ 0,04904 $ 0,04904 $ 0,04904 Дізнайтеся більше про ціну Big Time (BIGTIME)

Токеноміка Big Time (BIGTIME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Big Time (BIGTIME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIGTIME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIGTIME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIGTIME, досліджуйте ціну токена BIGTIME в реальному часі!

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