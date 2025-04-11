Логотип Bigcoin

Поточна ціна Bigcoin (BIG)

USD

Графік ціни Bigcoin (BIG) в реальному часі

$8.59
$8.59$8.59
-32.88%(1D)

Дані та інформація про ціну BIG в реальному часі

Поточна ціна Bigcoin (BIG) сьогодні становить 8.385 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна BIG у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Bigcoin:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 215.15K USD
- Зміна ціни Bigcoin протягом дня – -32.88%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін BIG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BIG.

Цінові показники BIGUSD

Відстежуйте зміни ціни на Bigcoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -4.20797-32.87%
30 днів$ +7.385+738.50%
60 днів$ +7.385+738.50%
90 днів$ +7.385+738.50%
Зміна ціни Bigcoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BIG на $ -4.20797 (-32.87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bigcoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +7.385 (+738.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bigcoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BIG змінився на $ +7.385 (+738.50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bigcoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +7.385 (+738.50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BIG

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Bigcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 5.928
$ 5.928$ 5.928

$ 13.5
$ 13.5$ 13.5

$ 14
$ 14$ 14

+4.38%

-32.87%

+738.50%

Ринкова інформація BIG

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 215.15K
$ 215.15K$ 215.15K

--
----

Що таке Bigcoin (BIG)

Bigcoin — це покращена версія Bitcoin нового покоління, яка пропонує майнінг ончейн без апаратних бар'єрів, що робить її доступною для всіх. Вона зберігає економічну модель Bitcoin, водночас є швидшою, дешевшою та краще відповідає потребам сучасних користувачів, прагнучи стати наступною мейнстримною культовою цифровою валютою.

Проєкт Bigcoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bigcoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BIG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Bigcoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bigcoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bigcoin

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Bigcoin, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BIG? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Bigcoin.

Історія ціни Bigcoin

Відстеження траєкторії ціни BIG надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BIG. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Bigcoin.

Як купити Bigcoin (BIG)

Шукаєте як купити Bigcoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bigcoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BIG до місцевих валют

1 BIG до VND
214,999.785
1 BIG до AUD
A$13.33215
1 BIG до GBP
6.3726
1 BIG до EUR
7.3788
1 BIG до USD
$8.385
1 BIG до MYR
RM37.0617
1 BIG до TRY
319.1331
1 BIG до JPY
¥1,203.49905
1 BIG до RUB
697.7997
1 BIG до INR
721.7808
1 BIG до IDR
Rp139,749.9441
1 BIG до KRW
11,910.47325
1 BIG до PHP
479.4543
1 BIG до EGP
￡E.430.1505
1 BIG до BRL
R$49.1361
1 BIG до CAD
C$11.5713
1 BIG до BDT
1,019.02905
1 BIG до NGN
13,394.5344
1 BIG до UAH
347.139
1 BIG до VES
Bs595.335
1 BIG до PKR
Rs2,351.3217
1 BIG до KZT
4,333.28415
1 BIG до THB
฿280.64595
1 BIG до TWD
NT$271.42245
1 BIG до AED
د.إ30.77295
1 BIG до CHF
Fr6.79185
1 BIG до HKD
HK$64.98375
1 BIG до MAD
.د.م77.9805
1 BIG до MXN
$170.46705

Ресурс Bigcoin

Щоб дізнатися більше про Bigcoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBigcoin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Bigcoin

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

BIG
USD

1 BIG = 8.385 USD

Торгівля

BIGUSDT
$8.385
$8.385$8.385
-20.98%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --