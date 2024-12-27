Токеноміка Bitget Token (BGB) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitget Token (BGB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Офіційний вебсайт: https://www.bitget.com/ Whitepaper: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Купити BGB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitget Token (BGB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitget Token (BGB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,21B $ 5,21B $ 5,21B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 8,54 $ 8,54 $ 8,54 Історичний мінімум: $ 0,05835925 $ 0,05835925 $ 0,05835925 Поточна ціна: $ 4,45647 $ 4,45647 $ 4,45647 Дізнайтеся більше про ціну Bitget Token (BGB)

Токеноміка Bitget Token (BGB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitget Token (BGB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BGB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BGB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BGB, досліджуйте ціну токена BGB в реальному часі!

Як купити BGB Зацікавлені в додаванні Bitget Token (BGB) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BGB, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BGB на MEXC зараз!

Історія ціни Bitget Token (BGB) Аналіз історії ціни BGB допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BGB прямо зараз!

Прогноз ціни BGB Хочете знати, куди рухається BGB? Наша сторінка прогнозу ціни BGB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BGB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!