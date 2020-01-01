Токеноміка BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Дізнайтеся ключову інформацію про BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) BOSS FIGHTERS ─ це динамічна багатокористувацька екшн-гра, що поєднує в собі доступність Web2 та володіння Web3. Один гравець керує гігантським Босом, а інші об'єднуються в команди як Бійці у веселих та хаотичних битвах. Офіційний вебсайт: https://bossfighters.game/ Whitepaper: https://wiki.bossfighters.game/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Купити BFTOKEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 369,09K $ 369,09K $ 369,09K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 46,81M $ 46,81M $ 46,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,88M $ 7,88M $ 7,88M Історичний максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Історичний мінімум: $ 0,00636643990265684 $ 0,00636643990265684 $ 0,00636643990265684 Поточна ціна: $ 0,007884 $ 0,007884 $ 0,007884 Дізнайтеся більше про ціну BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Токеноміка BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BFTOKEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BFTOKEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BFTOKEN, досліджуйте ціну токена BFTOKEN в реальному часі!

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