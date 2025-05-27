Що таке BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS ─ це динамічна багатокористувацька екшн-гра, що поєднує в собі доступність Web2 та володіння Web3. Один гравець керує гігантським Босом, а інші об'єднуються в команди як Бійці у веселих та хаотичних битвах.

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Прогноз курсу BOSS FIGHTERS

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BFTOKEN до місцевих валют

1 BFTOKEN до VND ₫ 496,40976 1 BFTOKEN до AUD A$ 0,030008 1 BFTOKEN до GBP ￡ 0,0143264 1 BFTOKEN до EUR € 0,0170368 1 BFTOKEN до USD $ 0,01936 1 BFTOKEN до MYR RM 0,0818928 1 BFTOKEN до TRY ₺ 0,7552336 1 BFTOKEN до JPY ¥ 2,7951968 1 BFTOKEN до RUB ₽ 1,55364 1 BFTOKEN до INR ₹ 1,6519888 1 BFTOKEN до IDR Rp 317,3769984 1 BFTOKEN до KRW ₩ 26,6298736 1 BFTOKEN до PHP ₱ 1,0752544 1 BFTOKEN до EGP ￡E. 0,9639344 1 BFTOKEN до BRL R$ 0,109384 1 BFTOKEN до CAD C$ 0,0265232 1 BFTOKEN до BDT ৳ 2,3634688 1 BFTOKEN до NGN ₦ 30,6813408 1 BFTOKEN до UAH ₴ 0,8069248 1 BFTOKEN до VES Bs 1,81984 1 BFTOKEN до PKR Rs 5,4519696 1 BFTOKEN до KZT ₸ 9,8573376 1 BFTOKEN до THB ฿ 0,6348144 1 BFTOKEN до TWD NT$ 0,5809936 1 BFTOKEN до AED د.إ 0,0710512 1 BFTOKEN до CHF Fr 0,0158752 1 BFTOKEN до HKD HK$ 0,1515888 1 BFTOKEN до MAD .د.م 0,1786928 1 BFTOKEN до MXN $ 0,3720992

Ресурс BOSS FIGHTERS

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