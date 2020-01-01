Токеноміка Brazil National Fan (BFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Brazil National Fan (BFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brazil National Fan (BFT) The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Офіційний вебсайт: https://www.bitci.com/ Оглядач блокчейну: https://bitciexp.bitcichain.com/ Купити BFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brazil National Fan (BFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brazil National Fan (BFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 333,96K $ 333,96K $ 333,96K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 28,77M $ 28,77M $ 28,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Історичний максимум: $ 1,7586 $ 1,7586 $ 1,7586 Історичний мінімум: $ 0,008904049261934482 $ 0,008904049261934482 $ 0,008904049261934482 Поточна ціна: $ 0,011607 $ 0,011607 $ 0,011607 Дізнайтеся більше про ціну Brazil National Fan (BFT)

Токеноміка Brazil National Fan (BFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brazil National Fan (BFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BFT, досліджуйте ціну токена BFT в реальному часі!

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