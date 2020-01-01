Токеноміка Beta Token (BETA) Дізнайтеся ключову інформацію про Beta Token (BETA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Beta Token (BETA) Beta Finance — це бездозволний грошовий ринок для позичання, кредитування та продажу криптоактивів. Це означає, що будь-хто в будь-який час може створити грошовий ринок для будь-якого криптоактиву. Цей протокол гнучкий. $BETA — це рідний утиліті токен Beta Finance, який має такі поточні та заплановані функції стимулювання за стейкінг, майнінг ліквідності та управління. Офіційний вебсайт: https://betafinance.org/ Whitepaper: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Купити BETA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Beta Token (BETA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beta Token (BETA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 579,31K $ 579,31K $ 579,31K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 609,80K $ 609,80K $ 609,80K Історичний максимум: $ 4,85273 $ 4,85273 $ 4,85273 Історичний мінімум: $ 0,000359946449915181 $ 0,000359946449915181 $ 0,000359946449915181 Поточна ціна: $ 0,0006098 $ 0,0006098 $ 0,0006098 Дізнайтеся більше про ціну Beta Token (BETA)

Токеноміка Beta Token (BETA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beta Token (BETA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BETA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BETA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BETA, досліджуйте ціну токена BETA в реальному часі!

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