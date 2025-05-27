Що таке Strawberry In Bloom (BERRYETH)

$BERRYETH — це криптовалюта, пов'язана з новою книгою Метта Ф'юрі «Strawberry in Bloom» (Полуниця у цвіту), у якій зображений жіночий персонаж Pepe. Монета має на меті просувати цього персонажа та залучити інтерес шанувальників.

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BERRYETH до місцевих валют

1 BERRYETH до VND ₫ 74,3589 1 BERRYETH до AUD A$ 0,004495 1 BERRYETH до GBP ￡ 0,002146 1 BERRYETH до EUR € 0,002552 1 BERRYETH до USD $ 0,0029 1 BERRYETH до MYR RM 0,012267 1 BERRYETH до TRY ₺ 0,113129 1 BERRYETH до JPY ¥ 0,418702 1 BERRYETH до RUB ₽ 0,232725 1 BERRYETH до INR ₹ 0,247457 1 BERRYETH до IDR Rp 47,540976 1 BERRYETH до KRW ₩ 3,988979 1 BERRYETH до PHP ₱ 0,161066 1 BERRYETH до EGP ￡E. 0,144391 1 BERRYETH до BRL R$ 0,016385 1 BERRYETH до CAD C$ 0,003973 1 BERRYETH до BDT ৳ 0,354032 1 BERRYETH до NGN ₦ 4,595862 1 BERRYETH до UAH ₴ 0,120872 1 BERRYETH до VES Bs 0,2726 1 BERRYETH до PKR Rs 0,816669 1 BERRYETH до KZT ₸ 1,476564 1 BERRYETH до THB ฿ 0,095091 1 BERRYETH до TWD NT$ 0,087029 1 BERRYETH до AED د.إ 0,010643 1 BERRYETH до CHF Fr 0,002378 1 BERRYETH до HKD HK$ 0,022707 1 BERRYETH до MAD .د.م 0,026767 1 BERRYETH до MXN $ 0,055738

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