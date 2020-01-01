Токеноміка BeFi Labs (BEFI) Дізнайтеся ключову інформацію про BeFi Labs (BEFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BeFi Labs (BEFI) Торговий термінал RC20 функціональний для роботи з вашими улюбленими криптовалютними гаманцями. Офіційний вебсайт: https://befilabs.com/ Whitepaper: https://docs.befilabs.com/befi-labs/introduction Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8b9b95292f890DF47fFf5aC9Cbe93d5fC242bd51 Купити BEFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BeFi Labs (BEFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BeFi Labs (BEFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 326,88K $ 326,88K $ 326,88K Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 77,64M $ 77,64M $ 77,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 884,10K $ 884,10K $ 884,10K Історичний максимум: $ 0,51813 $ 0,51813 $ 0,51813 Історичний мінімум: $ 0,002974630710423959 $ 0,002974630710423959 $ 0,002974630710423959 Поточна ціна: $ 0,00421 $ 0,00421 $ 0,00421 Дізнайтеся більше про ціну BeFi Labs (BEFI)

Токеноміка BeFi Labs (BEFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BeFi Labs (BEFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEFI, досліджуйте ціну токена BEFI в реальному часі!

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