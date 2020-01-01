Токеноміка Beercoin 2 (BEER2)

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2)

Дізнайтеся ключову інформацію про Beercoin 2 (BEER2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Beercoin 2 (BEER2)

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Офіційний вебсайт:
https://beercoin2.wtf
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/GCKTFLxkMeUTUbuQM1k6f1cy4o4tC2V13ye2ebL3p52r

Токеноміка та аналіз ціни Beercoin 2 (BEER2)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beercoin 2 (BEER2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
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Загальна пропозиція:
$ 888,89B
$ 888,89B$ 888,89B
Циркуляційна пропозиція:
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FDV (повністю розведена вартість):
$ 520,27K
$ 520,27K$ 520,27K
Історичний максимум:
$ 0,00005583
$ 0,00005583$ 0,00005583
Історичний мінімум:
$ 0,00002124900493636
$ 0,00002124900493636$ 0,00002124900493636
Поточна ціна:
$ 0,0000005853
$ 0,0000005853$ 0,0000005853

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Beercoin 2 (BEER2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів BEER2, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEER2, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEER2, досліджуйте ціну токена BEER2 в реальному часі!

Як купити BEER2

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Історія ціни Beercoin 2 (BEER2)

Аналіз історії ціни BEER2 допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни BEER2

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.