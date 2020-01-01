Токеноміка Beercoin 2 (BEER2) Дізнайтеся ключову інформацію про Beercoin 2 (BEER2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Beercoin 2 (BEER2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beercoin 2 (BEER2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 888,89B $ 888,89B $ 888,89B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 520,27K $ 520,27K $ 520,27K Історичний максимум: $ 0,00005583 $ 0,00005583 $ 0,00005583 Історичний мінімум: $ 0,00002124900493636 $ 0,00002124900493636 $ 0,00002124900493636 Поточна ціна: $ 0,0000005853 $ 0,0000005853 $ 0,0000005853 Дізнайтеся більше про ціну Beercoin 2 (BEER2)

Токеноміка Beercoin 2 (BEER2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Beercoin 2 (BEER2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEER2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEER2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEER2, досліджуйте ціну токена BEER2 в реальному часі!

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