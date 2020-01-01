Токеноміка DAOBASE (BEE) Дізнайтеся ключову інформацію про DAOBASE (BEE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DAOBASE (BEE) DAOBase — це платформа для запуску та агрегації DAO на основі штучного інтелекту, яка дозволяє кожному легко створювати, керувати та розвивати децентралізовані спільноти. Як найбільший агрегатор DAO та рівень інфраструктури в Web3, DAOBase відображає понад 170 000 DAO та 6 мільйонів учасників управління в 7 основних блокчейнах. Від випуску токенів та інтеграції управління до аналітики в режимі реального часу та систем ончейн-репутації, DAOBase надає все, що потрібно творцям і спільнотам для створення потужних, стійких DAO — і все це в одному місці. Офіційний вебсайт: https://daobase.ai Whitepaper: https://docs.daobase.ai/daobase Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Купити BEE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DAOBASE (BEE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DAOBASE (BEE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,46M $ 12,46M $ 12,46M Історичний максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Історичний мінімум: $ 0,011498670562167086 $ 0,011498670562167086 $ 0,011498670562167086 Поточна ціна: $ 0,01246 $ 0,01246 $ 0,01246 Дізнайтеся більше про ціну DAOBASE (BEE)

Токеноміка DAOBASE (BEE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DAOBASE (BEE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEE, досліджуйте ціну токена BEE в реальному часі!

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