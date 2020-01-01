Токеноміка BILLION DOLLAR CAT (BDC) Дізнайтеся ключову інформацію про BILLION DOLLAR CAT (BDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BILLION DOLLAR CAT (BDC) BILLION DOLLAR CAT (BDC) — це мемкоїн про котів у мережі Bitcoin Runes. Офіційний вебсайт: https://billiondollarcat.com/ Whitepaper: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Купити BDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BILLION DOLLAR CAT (BDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BILLION DOLLAR CAT (BDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,61M $ 8,61M $ 8,61M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,61M $ 8,61M $ 8,61M Історичний максимум: $ 0,15699 $ 0,15699 $ 0,15699 Історичний мінімум: $ 0,003835618529974725 $ 0,003835618529974725 $ 0,003835618529974725 Поточна ціна: $ 0,008609 $ 0,008609 $ 0,008609 Дізнайтеся більше про ціну BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Токеноміка BILLION DOLLAR CAT (BDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BILLION DOLLAR CAT (BDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDC, досліджуйте ціну токена BDC в реальному часі!

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