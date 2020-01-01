Токеноміка BabyChita Token (BCT) Дізнайтеся ключову інформацію про BabyChita Token (BCT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BabyChita Token (BCT) BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Офіційний вебсайт: https://www.chitaverse.com/ Whitepaper: https://chitaverse.com/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Купити BCT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BabyChita Token (BCT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BabyChita Token (BCT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00020032 $ 0,00020032 $ 0,00020032 Історичний мінімум: $ 0,000004797436731223 $ 0,000004797436731223 $ 0,000004797436731223 Поточна ціна: $ 0,00000613 $ 0,00000613 $ 0,00000613 Дізнайтеся більше про ціну BabyChita Token (BCT)

Токеноміка BabyChita Token (BCT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BabyChita Token (BCT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCT, досліджуйте ціну токена BCT в реальному часі!

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