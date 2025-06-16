Що таке Bitchemical (BCHEM)

Зустрічайте майбутнє блокчейну в хімії. Трансформуйте хімічні дослідження за допомогою штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації. Стимулюйте інновації в хімічній промисловості. Компанія Bitchemical Technologies з моменту свого заснування в 2020 році поєднує застосування технології блокчейн з хімічною промисловістю. З 2023 року ми розпочали роботу над створенням застосунків штучного інтелекту, технології майбутнього, для хімічної промисловості.

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Прогноз курсу Bitchemical

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BCHEM до місцевих валют

1 BCHEM до VND ₫ 1,826261 1 BCHEM до AUD A$ 0,000105488 1 BCHEM до GBP ￡ 0,000050662 1 BCHEM до EUR € 0,000059684 1 BCHEM до USD $ 0,0000694 1 BCHEM до MYR RM 0,000294256 1 BCHEM до TRY ₺ 0,00273089 1 BCHEM до JPY ¥ 0,010012338 1 BCHEM до RUB ₽ 0,005456228 1 BCHEM до INR ₹ 0,005967706 1 BCHEM до IDR Rp 1,137704736 1 BCHEM до KRW ₩ 0,094293086 1 BCHEM до PHP ₱ 0,003911384 1 BCHEM до EGP ￡E. 0,003488044 1 BCHEM до BRL R$ 0,000382394 1 BCHEM до CAD C$ 0,00009369 1 BCHEM до BDT ৳ 0,008483456 1 BCHEM до NGN ₦ 0,107263946 1 BCHEM до UAH ₴ 0,00288357 1 BCHEM до VES Bs 0,00694 1 BCHEM до PKR Rs 0,019637424 1 BCHEM до KZT ₸ 0,03557097 1 BCHEM до THB ฿ 0,002249948 1 BCHEM до TWD NT$ 0,002041748 1 BCHEM до AED د.إ 0,000254698 1 BCHEM до CHF Fr 0,000056214 1 BCHEM до HKD HK$ 0,000544096 1 BCHEM до MAD .د.م 0,00063154 1 BCHEM до MXN $ 0,001313048

Ресурс Bitchemical

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