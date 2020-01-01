Токеноміка Blockchain Bets (BCB)
Інформація Blockchain Bets (BCB)
Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.
Токеноміка та аналіз ціни Blockchain Bets (BCB)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockchain Bets (BCB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Blockchain Bets (BCB): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Blockchain Bets (BCB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BCB, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCB, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCB, досліджуйте ціну токена BCB в реальному часі!
Як купити BCB
Зацікавлені в додаванні Blockchain Bets (BCB) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BCB, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Blockchain Bets (BCB)
Аналіз історії ціни BCB допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни BCB
Хочете знати, куди рухається BCB? Наша сторінка прогнозу ціни BCB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Blockchain Bets (BCB)
Сума
1 BCB = 0,000741 USD