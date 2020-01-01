Токеноміка Bubblefong Token (BBF) Дізнайтеся ключову інформацію про Bubblefong Token (BBF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bubblefong Token (BBF) [Baby Shark Bubble Fong Friends] натхненна класичними аркадними іграми-головоломками, що витримали випробування часом. Популярний жанр класичної аркади був обраний для того, щоб забезпечити гравцям веселий та захопливий ігровий процес, а також спростити вимоги гри, необхідні для досягнення успіху в ній. Baby Shark Bubble Fong Friends - це поєднання класичного стилю гри "бабл-шутер", який всі знають і люблять, і стилю Battle Royale, що нещодавно став популярним. Офіційний вебсайт: https://bubblefong.io/ Whitepaper: https://bubblefong.gitbook.io/whitepaper/extras/baby-shark-bubble-fong-friends Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xde075d9adbd0240b4462f124af926452ad0bac91 Купити BBF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bubblefong Token (BBF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bubblefong Token (BBF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 222,68K $ 222,68K $ 222,68K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 186,50M $ 186,50M $ 186,50M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 34,8895 $ 34,8895 $ 34,8895 Історичний мінімум: $ 0,000648071092558452 $ 0,000648071092558452 $ 0,000648071092558452 Поточна ціна: $ 0,001194 $ 0,001194 $ 0,001194 Дізнайтеся більше про ціну Bubblefong Token (BBF)

Токеноміка Bubblefong Token (BBF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bubblefong Token (BBF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BBF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BBF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BBF, досліджуйте ціну токена BBF в реальному часі!

Як купити BBF Зацікавлені в додаванні Bubblefong Token (BBF) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BBF, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BBF на MEXC зараз!

Історія ціни Bubblefong Token (BBF) Аналіз історії ціни BBF допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BBF прямо зараз!

Прогноз ціни BBF Хочете знати, куди рухається BBF? Наша сторінка прогнозу ціни BBF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BBF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!