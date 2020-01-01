Токеноміка Based Pepe (BASEDPEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Pepe (BASEDPEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Pepe (BASEDPEPE) Based Pepe ─ це токен BASE, створений на основі культового мема про жабеня Pepe. Based Pepe використовує швидкість і низьку вартість транзакцій BASE, щоб створити токен у роздрібній торгівлі для справжніх шанувальників оригінального, канонічного жабеняти Pepe з Boy's Club, створеного Меттом Ф'юрі. Офіційний вебсайт: https://basedpepe.vip/ Whitepaper: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Купити BASEDPEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Pepe (BASEDPEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Pepe (BASEDPEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00000043997 $ 0,00000043997 $ 0,00000043997 Історичний мінімум: $ 0,000000000091127145 $ 0,000000000091127145 $ 0,000000000091127145 Поточна ціна: $ 0,00000002935 $ 0,00000002935 $ 0,00000002935 Дізнайтеся більше про ціну Based Pepe (BASEDPEPE)

Токеноміка Based Pepe (BASEDPEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Pepe (BASEDPEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BASEDPEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BASEDPEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BASEDPEPE, досліджуйте ціну токена BASEDPEPE в реальному часі!

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