Що таке BASEDD House (BASEDD)

$BASEDD — це токен, запущений @SolJakey та підтримуваний @SUPERBASEDD, що поєднує прямі трансляції з токеномікою творців. Користувачі можуть карбувати токени на pump.fun, вести прямі трансляції та змагатися на basedd.house за шанс заробити $BASEDD. @SUPERBASEDD — це унікальний проєкт на базі Solana, що поєднує публікації про криптовалюти, збір коштів за допомогою NFT та колекціонування цифрового мистецтва.

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Прогноз курсу BASEDD House

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як BASEDD House, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BASEDD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни BASEDD House.

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Токеноміка BASEDD House (BASEDD)

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BASEDD до місцевих валют

1 BASEDD до VND ₫ 83,36592 1 BASEDD до AUD A$ 0,00484704 1 BASEDD до GBP ￡ 0,00231264 1 BASEDD до EUR € 0,00272448 1 BASEDD до USD $ 0,003168 1 BASEDD до MYR RM 0,013464 1 BASEDD до TRY ₺ 0,12567456 1 BASEDD до JPY ¥ 0,4607856 1 BASEDD до RUB ₽ 0,24865632 1 BASEDD до INR ₹ 0,27289152 1 BASEDD до IDR Rp 51,93441792 1 BASEDD до KRW ₩ 4,32786816 1 BASEDD до PHP ₱ 0,1802592 1 BASEDD до EGP ￡E. 0,16052256 1 BASEDD до BRL R$ 0,01739232 1 BASEDD до CAD C$ 0,00434016 1 BASEDD до BDT ৳ 0,3871296 1 BASEDD до NGN ₦ 4,90400064 1 BASEDD до UAH ₴ 0,13264416 1 BASEDD до VES Bs 0,326304 1 BASEDD до PKR Rs 0,8984448 1 BASEDD до KZT ₸ 1,65344256 1 BASEDD до THB ฿ 0,103752 1 BASEDD до TWD NT$ 0,09348768 1 BASEDD до AED د.إ 0,01162656 1 BASEDD до CHF Fr 0,00256608 1 BASEDD до HKD HK$ 0,02483712 1 BASEDD до MAD .د.م 0,0286704 1 BASEDD до MXN $ 0,06038208

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