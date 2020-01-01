Токеноміка Hasbullas Cat (BARSIK) Дізнайтеся ключову інформацію про Hasbullas Cat (BARSIK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hasbullas Cat (BARSIK) Hasbulla's Cat — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://barsik.io Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7ZqzGzTNg5tjK1CHTBdGFHyKjBtXdfvAobuGgdt4pump Купити BARSIK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hasbullas Cat (BARSIK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hasbullas Cat (BARSIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 759,67K $ 759,67K $ 759,67K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 759,70K $ 759,70K $ 759,70K Історичний максимум: $ 0,2899 $ 0,2899 $ 0,2899 Історичний мінімум: $ 0,000091734888290781 $ 0,000091734888290781 $ 0,000091734888290781 Поточна ціна: $ 0,0007597 $ 0,0007597 $ 0,0007597 Дізнайтеся більше про ціну Hasbullas Cat (BARSIK)

Токеноміка Hasbullas Cat (BARSIK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hasbullas Cat (BARSIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BARSIK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BARSIK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BARSIK, досліджуйте ціну токена BARSIK в реальному часі!

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