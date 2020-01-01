Токеноміка FC Barcelona FT (BAR) Дізнайтеся ключову інформацію про FC Barcelona FT (BAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FC Barcelona FT (BAR) FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Офіційний вебсайт: https://chiliz.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Купити BAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FC Barcelona FT (BAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FC Barcelona FT (BAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,29M $ 11,29M $ 11,29M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 11,18M $ 11,18M $ 11,18M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 6,42 $ 6,42 $ 6,42 Історичний мінімум: $ 0,991574489714179 $ 0,991574489714179 $ 0,991574489714179 Поточна ціна: $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 Дізнайтеся більше про ціну FC Barcelona FT (BAR)

Токеноміка FC Barcelona FT (BAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FC Barcelona FT (BAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAR, досліджуйте ціну токена BAR в реальному часі!

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