Токеноміка Lorenzo Protocol (BANK) Дізнайтеся ключову інформацію про Lorenzo Protocol (BANK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo ─ це платформа управління активами інституційного рівня, яка випускає дохідні токени, підкріплені різноманітними базовими стратегіями, з двома флагманськими продуктами: рідкий стейкінговий токен BTC — stBTC, що працює на основі дохідності стейкінгу Babylon, та обгорнутий токен BTC — enzoBTC, що містить нативну дохідність Lorenzo та дохідність від фармінгу ліквідності ончейн. Офіційний вебсайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz Whitepaper: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Купити BANK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lorenzo Protocol (BANK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lorenzo Protocol (BANK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,67M $ 23,67M $ 23,67M Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 425,25M $ 425,25M $ 425,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 116,87M $ 116,87M $ 116,87M Історичний максимум: $ 0,09173 $ 0,09173 $ 0,09173 Історичний мінімум: $ 0,018389388782512995 $ 0,018389388782512995 $ 0,018389388782512995 Поточна ціна: $ 0,05565 $ 0,05565 $ 0,05565 Дізнайтеся більше про ціну Lorenzo Protocol (BANK)

Токеноміка Lorenzo Protocol (BANK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lorenzo Protocol (BANK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BANK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BANK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BANK, досліджуйте ціну токена BANK в реальному часі!

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