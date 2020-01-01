Токеноміка Banana Gun (BANANA) Дізнайтеся ключову інформацію про Banana Gun (BANANA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Banana Gun (BANANA) Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Офіційний вебсайт: https://bananagun.io/ Whitepaper: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Купити BANANA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Banana Gun (BANANA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Banana Gun (BANANA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,69M $ 64,69M $ 64,69M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 3,98M $ 3,98M $ 3,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 162,40M $ 162,40M $ 162,40M Історичний максимум: $ 81,883 $ 81,883 $ 81,883 Історичний мінімум: $ 4,913122153494544 $ 4,913122153494544 $ 4,913122153494544 Поточна ціна: $ 16,24 $ 16,24 $ 16,24 Дізнайтеся більше про ціну Banana Gun (BANANA)

Токеноміка Banana Gun (BANANA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Banana Gun (BANANA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BANANA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BANANA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BANANA, досліджуйте ціну токена BANANA в реальному часі!

Як купити BANANA Зацікавлені в додаванні Banana Gun (BANANA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BANANA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BANANA на MEXC зараз!

Історія ціни Banana Gun (BANANA) Аналіз історії ціни BANANA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BANANA прямо зараз!

Прогноз ціни BANANA Хочете знати, куди рухається BANANA? Наша сторінка прогнозу ціни BANANA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BANANA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!