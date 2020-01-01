Токеноміка BAJU (BAJU) Дізнайтеся ключову інформацію про BAJU (BAJU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BAJU (BAJU) The Bajun Network, which will operate on a Kusama parachain, will be the Canary Network for Ajuna and will be fueled by the BAJU token. The Bajun Network will be fully functional and host games. It will be mainly used for testing and introducing new Ajuna features, services, and functionalities. This will provide a fast moving environment for development and testing. The Bajun Network also has a much easier slot leasing strategy to support smaller game studios and even small groups of game developers. It is intended to be a creative environment that can be used to pursue new kinds of game concepts and introduce new features and functionalities on a fully functional network. Офіційний вебсайт: https://ajuna.io/ Whitepaper: https://github.com/ajuna-network/techpaper/blob/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Купити BAJU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BAJU (BAJU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BAJU (BAJU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: -- -- -- Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: -- -- -- Дізнайтеся більше про ціну BAJU (BAJU)

Токеноміка BAJU (BAJU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BAJU (BAJU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAJU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAJU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAJU, досліджуйте ціну токена BAJU в реальному часі!

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