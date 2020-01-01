Токеноміка BLOCKAI (BAI) Дізнайтеся ключову інформацію про BLOCKAI (BAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BLOCKAI (BAI) BAI — це децентралізована платформа, що пропонує доступ до різноманітних ШІ-інструментів без багаторазових реєстрацій, підписок або втрати права власності на дані. Користувачі платять за користування криптовалютою, отримуючи доступ до найновіших ШІ-інструментів, включаючи власні функції. BAI інтегрується зі застосунками на основі блокчейну, підвищуючи взаємодію. Підтримувані технології включають ChatGPT4-Turbo, DallE 3.0, Gemini 1.5, Orca Mini та Stable Diffusion 3.0. Розробка продовжується з планами щодо більш складних інструментів та інтеграції в бізнес-процеси за допомогою рішень, керованих спільнотою через DAO. Офіційний вебсайт: https://blockai.dev Whitepaper: https://docs.blockai.dev/bai/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x10Da043D0B46e43B53B74a88AC60CCC28e2AFDf8 Купити BAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BLOCKAI (BAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BLOCKAI (BAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0905 $ 0,0905 $ 0,0905 Дізнайтеся більше про ціну BLOCKAI (BAI)

Токеноміка BLOCKAI (BAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BLOCKAI (BAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAI, досліджуйте ціну токена BAI в реальному часі!

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