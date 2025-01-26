Що таке BAD AI ( BADAI)

BAD дозволяє розробляти, доповнювати та розгортати ШІ-агенти із глибокими знаннями, можливостями ончейн транзакцій, доступом до API та модульними деревами рішень на основі технології Chain Graph з відкритим кодом.

Проєкт BAD AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями BAD AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз ціни BAD AI

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