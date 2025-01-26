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Поточна ціна BAD AI (BADAI)

USD

Графік ціни BAD AI (BADAI) в реальному часі

$0.01541
$0.01541$0.01541
-1.47%(1D)

Дані та інформація про ціну BADAI в реальному часі

Поточна ціна BAD AI (BADAI) сьогодні становить 0.01541 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BADAI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку BAD AI:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 77.56K USD
- Зміна ціни BAD AI протягом дня – -1.47%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники BADAIUSD

Відстежуйте зміни ціни на BAD AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0002299-1.47%
30 днів$ +0.00916+146.56%
60 днів$ +0.00916+146.56%
90 днів$ +0.00916+146.56%

Інформація про ціну BADAI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну BAD AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01512
$ 0.01512$ 0.01512

$ 0.01626
$ 0.01626$ 0.01626

$ 0.085
$ 0.085$ 0.085

+0.45%

-1.47%

+3.49%

Ринкова інформаціяBADAI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.56K
$ 77.56K$ 77.56K

0.00
0.00 0.00

Що таке BAD AI ( BADAI)

BAD дозволяє розробляти, доповнювати та розгортати ШІ-агенти із глибокими знаннями, можливостями ончейн транзакцій, доступом до API та модульними деревами рішень на основі технології Chain Graph з відкритим кодом.

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Сума

BADAI
USD

1 BADAI = 0.01541 USD