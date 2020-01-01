Токеноміка Bad Idea AI (BAD) Дізнайтеся ключову інформацію про Bad Idea AI (BAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bad Idea AI (BAD) $BAD — це децентралізований експеримент, що поєднує блокчейн, ШІ та DAO. Він ризикований, але інноваційний підхід, спрямований на те, щоб штучний інтелект працював на користь людства. Створений для навчання, розваг і експериментів, цей проєкт є унікальною відповіддю на зростаючий вплив ШІ. Офіційний вебсайт: https://www.badidea.ai/ Whitepaper: https://static1.squarespace.com/static/64568e2523471d05956228f1/t/64570517d89163351580ef5c/1683424539459/BAD+IDEA+AI+WHITEPAPER+v1.0.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Купити BAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bad Idea AI (BAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bad Idea AI (BAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,69M $ 5,69M $ 5,69M Загальна пропозиція: $ 831,04T $ 831,04T $ 831,04T Циркуляційна пропозиція: $ 617,50T $ 617,50T $ 617,50T FDV (повністю розведена вартість): $ 7,66M $ 7,66M $ 7,66M Історичний максимум: $ 0,00000009894 $ 0,00000009894 $ 0,00000009894 Історичний мінімум: $ 0,000000000065979197 $ 0,000000000065979197 $ 0,000000000065979197 Поточна ціна: $ 0,00000000922 $ 0,00000000922 $ 0,00000000922 Дізнайтеся більше про ціну Bad Idea AI (BAD)

Токеноміка Bad Idea AI (BAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bad Idea AI (BAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAD, досліджуйте ціну токена BAD в реальному часі!

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