Що таке Bachi on Base (BACHI)

BACHI — це мемкоїн, побудований на блокчейні Base, натхненний справжнім песиком шиба-іну, відомим своєю ходьбою на передніх лапах — рідкісною та грайливою рисою, яка відображає основне послання проєкту про нехтування нормами. Поєднуючи вірусну культуру мемів з реальними історіями, BACHI використовує залучення спільноти, NFT та креативний контент для створення цікавої, децентралізованої екосистеми. Проєкт наголошує на прозорості, безпеці та довгостроковій цінності, що виходить за межі ажіотажу.

Проєкт Bachi on Base доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bachi on Base. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу BACHI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Bachi on Base у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bachi on Base безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bachi on Base (USD)

Скільки коштуватиме Bachi on Base (BACHI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bachi on Base (BACHI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bachi on Base.

Перегляньте прогноз ціни Bachi on Base вже зараз!

Токеноміка Bachi on Base (BACHI)

Розуміння токеноміки Bachi on Base (BACHI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BACHI зараз!

Як купити Bachi on Base (BACHI)

Шукаєте як купити Bachi on Base? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bachi on Base на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BACHI до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Bachi on Base

Щоб дізнатися більше про Bachi on Base, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Bachi on Base Скільки сьогодні коштує Bachi on Base (BACHI)? Актуальна ціна BACHI у USD становить 0,0001609 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна BACHI до USD? $ 0,0001609 . Перегляньте Поточна ціна BACHI до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Bachi on Base? Ринкова капіталізація BACHI — $ 94,37K USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція BACHI? Циркуляційна пропозиція BACHI — 586,50M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) BACHI? BACHI досяг історичної максимальної ціни у 0,003823031716810274 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BACHI? Історична мінімальна ціна BACHI становила 0,000017265994794665 USD . Який обсяг торгівлі BACHI? Актуальний обсяг торгівлі BACHI за 24 години — $ 22,26K USD . Чи підніметься ціна BACHI цього року? BACHI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BACHI для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Bachi on Base (BACHI)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

