Актуальна ціна Bachi on Base сьогодні становить 0.0001609 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BACHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BACHI на MEXC вже зараз.

Логотип Bachi on Base

Курс Bachi on Base (BACHI)

Актуальна ціна 1 BACHI до USD:

$0,000161
$0,000161$0,000161
-2,00%1D
USD
Графік ціни Bachi on Base (BACHI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:27:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bachi on Base (BACHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001533
$ 0,0001533$ 0,0001533
Мін. за 24 год
$ 0,0001726
$ 0,0001726$ 0,0001726
Макс. за 24 год

$ 0,0001533
$ 0,0001533$ 0,0001533

$ 0,0001726
$ 0,0001726$ 0,0001726

$ 0,003823031716810274
$ 0,003823031716810274$ 0,003823031716810274

$ 0,000017265994794665
$ 0,000017265994794665$ 0,000017265994794665

-3,54%

-2,00%

-25,96%

-25,96%

Актуальна ціна Bachi on Base (BACHI) становить $ 0,0001609. За останні 24 години BACHI торгувався між мінімумом у $ 0,0001533 і максимумом у $ 0,0001726, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BACHI становить $ 0,003823031716810274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000017265994794665.

Що стосується короткострокових результатів, то BACHI змінився на -3,54% за останню годину, -2,00% за 24 години та на -25,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bachi on Base (BACHI)

No.3107

$ 94,37K
$ 94,37K$ 94,37K

$ 22,26K
$ 22,26K$ 22,26K

$ 111,02K
$ 111,02K$ 111,02K

586,50M
586,50M 586,50M

690 000 000
690 000 000 690 000 000

690 000 000
690 000 000 690 000 000

85,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Bachi on Base — $ 94,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,26K. Циркуляційна пропозиція BACHI — 586,50M, зі загальною пропозицією 690000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,02K.

Історія ціни Bachi on Base (BACHI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Bachi on Base за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000003286-2,00%
30 днів$ -0,0001042-39,31%
60 днів$ -0,0010851-87,09%
90 днів$ -0,0011391-87,63%
Зміна ціни Bachi on Base сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BACHI на $ -0,000003286 (-2,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bachi on Base за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0001042 (-39,31%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bachi on Base за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BACHI змінився на $ -0,0010851 (-87,09%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bachi on Base за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0011391 (-87,63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bachi on Base (BACHI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bachi on Base зараз.

Що таке Bachi on Base (BACHI)

BACHI — це мемкоїн, побудований на блокчейні Base, натхненний справжнім песиком шиба-іну, відомим своєю ходьбою на передніх лапах — рідкісною та грайливою рисою, яка відображає основне послання проєкту про нехтування нормами. Поєднуючи вірусну культуру мемів з реальними історіями, BACHI використовує залучення спільноти, NFT та креативний контент для створення цікавої, децентралізованої екосистеми. Проєкт наголошує на прозорості, безпеці та довгостроковій цінності, що виходить за межі ажіотажу.

Проєкт Bachi on Base доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bachi on Base. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BACHI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Bachi on Base у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bachi on Base безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bachi on Base (USD)

Скільки коштуватиме Bachi on Base (BACHI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bachi on Base (BACHI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bachi on Base.

Перегляньте прогноз ціни Bachi on Base вже зараз!

Токеноміка Bachi on Base (BACHI)

Розуміння токеноміки Bachi on Base (BACHI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BACHI зараз!

Як купити Bachi on Base (BACHI)

Шукаєте як купити Bachi on Base? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bachi on Base на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BACHI до місцевих валют

1 Bachi on Base (BACHI) до VND
4,2340835
1 Bachi on Base (BACHI) до AUD
A$0,000246177
1 Bachi on Base (BACHI) до GBP
0,000120675
1 Bachi on Base (BACHI) до EUR
0,000138374
1 Bachi on Base (BACHI) до USD
$0,0001609
1 Bachi on Base (BACHI) до MYR
RM0,000678998
1 Bachi on Base (BACHI) до TRY
0,006765845
1 Bachi on Base (BACHI) до JPY
¥0,0244568
1 Bachi on Base (BACHI) до ARS
ARS$0,238722503
1 Bachi on Base (BACHI) до RUB
0,013100478
1 Bachi on Base (BACHI) до INR
0,014133456
1 Bachi on Base (BACHI) до IDR
Rp2,681665594
1 Bachi on Base (BACHI) до PHP
0,009440003
1 Bachi on Base (BACHI) до EGP
￡E.0,007657231
1 Bachi on Base (BACHI) до BRL
R$0,000865642
1 Bachi on Base (BACHI) до CAD
C$0,00022526
1 Bachi on Base (BACHI) до BDT
0,01966198
1 Bachi on Base (BACHI) до NGN
0,234889865
1 Bachi on Base (BACHI) до COP
$0,628515625
1 Bachi on Base (BACHI) до ZAR
R.0,002790006
1 Bachi on Base (BACHI) до UAH
0,006724011
1 Bachi on Base (BACHI) до TZS
T.Sh.0,400248404
1 Bachi on Base (BACHI) до VES
Bs0,0341108
1 Bachi on Base (BACHI) до CLP
$0,1522114
1 Bachi on Base (BACHI) до PKR
Rs0,045425288
1 Bachi on Base (BACHI) до KZT
0,086364684
1 Bachi on Base (BACHI) до THB
฿0,005280738
1 Bachi on Base (BACHI) до TWD
NT$0,004958938
1 Bachi on Base (BACHI) до AED
د.إ0,000590503
1 Bachi on Base (BACHI) до CHF
Fr0,000127111
1 Bachi on Base (BACHI) до HKD
HK$0,001250193
1 Bachi on Base (BACHI) до AMD
֏0,061388177
1 Bachi on Base (BACHI) до MAD
.د.م0,001485107
1 Bachi on Base (BACHI) до MXN
$0,00296056
1 Bachi on Base (BACHI) до SAR
ريال0,000603375
1 Bachi on Base (BACHI) до ETB
Br0,024297509
1 Bachi on Base (BACHI) до KES
KSh0,020733574
1 Bachi on Base (BACHI) до JOD
د.أ0,0001140781
1 Bachi on Base (BACHI) до PLN
0,000585676
1 Bachi on Base (BACHI) до RON
лв0,000703133
1 Bachi on Base (BACHI) до SEK
kr0,001510851
1 Bachi on Base (BACHI) до BGN
лв0,000270312
1 Bachi on Base (BACHI) до HUF
Ft0,054065618
1 Bachi on Base (BACHI) до CZK
0,003369246
1 Bachi on Base (BACHI) до KWD
د.ك0,0000492354
1 Bachi on Base (BACHI) до ILS
0,000529361
1 Bachi on Base (BACHI) до BOB
Bs0,001108601
1 Bachi on Base (BACHI) до AZN
0,00027353
1 Bachi on Base (BACHI) до TJS
SM0,001485107
1 Bachi on Base (BACHI) до GEL
0,000436039
1 Bachi on Base (BACHI) до AOA
Kz0,147209019
1 Bachi on Base (BACHI) до BHD
.د.ب0,0000604984
1 Bachi on Base (BACHI) до BMD
$0,0001609
1 Bachi on Base (BACHI) до DKK
kr0,001034587
1 Bachi on Base (BACHI) до HNL
L0,004213971
1 Bachi on Base (BACHI) до MUR
0,007324168
1 Bachi on Base (BACHI) до NAD
$0,002786788
1 Bachi on Base (BACHI) до NOK
kr0,001605782
1 Bachi on Base (BACHI) до NZD
$0,000279966
1 Bachi on Base (BACHI) до PAB
B/.0,0001609
1 Bachi on Base (BACHI) до PGK
K0,000677389
1 Bachi on Base (BACHI) до QAR
ر.ق0,000584067
1 Bachi on Base (BACHI) до RSD
дин.0,016247682
1 Bachi on Base (BACHI) до UZS
soʻm1,938553771
1 Bachi on Base (BACHI) до ALL
L0,01338688
1 Bachi on Base (BACHI) до ANG
ƒ0,000288011
1 Bachi on Base (BACHI) до AWG
ƒ0,00028962
1 Bachi on Base (BACHI) до BBD
$0,0003218
1 Bachi on Base (BACHI) до BAM
KM0,000270312
1 Bachi on Base (BACHI) до BIF
Fr0,4732069
1 Bachi on Base (BACHI) до BND
$0,000207561
1 Bachi on Base (BACHI) до BSD
$0,0001609
1 Bachi on Base (BACHI) до JMD
$0,025752045
1 Bachi on Base (BACHI) до KHR
0,646184054
1 Bachi on Base (BACHI) до KMF
Fr0,0682216
1 Bachi on Base (BACHI) до LAK
3,497826017
1 Bachi on Base (BACHI) до LKR
රු0,048697994
1 Bachi on Base (BACHI) до MDL
L0,002722428
1 Bachi on Base (BACHI) до MGA
Ar0,718302652
1 Bachi on Base (BACHI) до MOP
P0,001283982
1 Bachi on Base (BACHI) до MVR
0,00246177
1 Bachi on Base (BACHI) до MWK
MK0,27837309
1 Bachi on Base (BACHI) до MZN
MT0,010283119
1 Bachi on Base (BACHI) до NPR
रु0,022553353
1 Bachi on Base (BACHI) до PYG
1,1330578
1 Bachi on Base (BACHI) до RWF
Fr0,2331441
1 Bachi on Base (BACHI) до SBD
$0,001322598
1 Bachi on Base (BACHI) до SCR
0,002222029
1 Bachi on Base (BACHI) до SRD
$0,006386121
1 Bachi on Base (BACHI) до SVC
$0,001403048
1 Bachi on Base (BACHI) до SZL
L0,002785179
1 Bachi on Base (BACHI) до TMT
m0,00056315
1 Bachi on Base (BACHI) до TND
د.ت0,000471437
1 Bachi on Base (BACHI) до TTD
$0,001087684
1 Bachi on Base (BACHI) до UGX
Sh0,5605756
1 Bachi on Base (BACHI) до XAF
Fr0,0907476
1 Bachi on Base (BACHI) до XCD
$0,00043443
1 Bachi on Base (BACHI) до XOF
Fr0,0907476
1 Bachi on Base (BACHI) до XPF
Fr0,0164118
1 Bachi on Base (BACHI) до BWP
P0,002151233
1 Bachi on Base (BACHI) до BZD
$0,0003218
1 Bachi on Base (BACHI) до CVE
$0,01526941
1 Bachi on Base (BACHI) до DJF
Fr0,0284793
1 Bachi on Base (BACHI) до DOP
$0,010246112
1 Bachi on Base (BACHI) до DZD
د.ج0,02093309
1 Bachi on Base (BACHI) до FJD
$0,000368461
1 Bachi on Base (BACHI) до GNF
Fr1,386958
1 Bachi on Base (BACHI) до GTQ
Q0,001229276
1 Bachi on Base (BACHI) до GYD
$0,033568567
1 Bachi on Base (BACHI) до ISK
kr0,0196298

Щоб дізнатися більше про Bachi on Base, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBachi on Base
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Bachi on Base

Скільки сьогодні коштує Bachi on Base (BACHI)?
Актуальна ціна BACHI у USD становить 0,0001609 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BACHI до USD?
Поточна ціна BACHI до USD — $ 0,0001609. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bachi on Base?
Ринкова капіталізація BACHI — $ 94,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BACHI?
Циркуляційна пропозиція BACHI — 586,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BACHI?
BACHI досяг історичної максимальної ціни у 0,003823031716810274 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BACHI?
Історична мінімальна ціна BACHI становила 0,000017265994794665 USD.
Який обсяг торгівлі BACHI?
Актуальний обсяг торгівлі BACHI за 24 години — $ 22,26K USD.
Чи підніметься ціна BACHI цього року?
BACHI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BACHI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:27:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bachi on Base (BACHI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 BACHI = 0,0001609 USD

