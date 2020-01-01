Токеноміка Baby Swap (BABYSWAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby Swap (BABYSWAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby Swap (BABYSWAP) BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Офіційний вебсайт: https://home.babyswap.finance/ Whitepaper: https://docs.babyswap.finance/ Оглядач блокчейну: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Купити BABYSWAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby Swap (BABYSWAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby Swap (BABYSWAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 589,35K $ 589,35K $ 589,35K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 620,90M $ 620,90M $ 620,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 949,20K $ 949,20K $ 949,20K Історичний максимум: $ 4,5 $ 4,5 $ 4,5 Історичний мінімум: $ 0,00077617138051725 $ 0,00077617138051725 $ 0,00077617138051725 Поточна ціна: $ 0,0009492 $ 0,0009492 $ 0,0009492 Дізнайтеся більше про ціну Baby Swap (BABYSWAP)

Токеноміка Baby Swap (BABYSWAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby Swap (BABYSWAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYSWAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYSWAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYSWAP, досліджуйте ціну токена BABYSWAP в реальному часі!

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