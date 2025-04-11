Що таке Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

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Прогноз ціни Baby Swap

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Історія ціни Baby Swap

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Як купити Baby Swap (BABYSWAP)

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BABYSWAP до місцевих валют

1 BABYSWAP до VND ₫ 40.461498 1 BABYSWAP до AUD A$ 0.00250902 1 BABYSWAP до GBP ￡ 0.00119928 1 BABYSWAP до EUR € 0.00138864 1 BABYSWAP до USD $ 0.001578 1 BABYSWAP до MYR RM 0.00697476 1 BABYSWAP до TRY ₺ 0.06005868 1 BABYSWAP до JPY ¥ 0.22649034 1 BABYSWAP до RUB ₽ 0.13132116 1 BABYSWAP до INR ₹ 0.13583424 1 BABYSWAP до IDR Rp 26.29998948 1 BABYSWAP до KRW ₩ 2.2414701 1 BABYSWAP до PHP ₱ 0.09023004 1 BABYSWAP до EGP ￡E. 0.0809514 1 BABYSWAP до BRL R$ 0.00924708 1 BABYSWAP до CAD C$ 0.00217764 1 BABYSWAP до BDT ৳ 0.19177434 1 BABYSWAP до NGN ₦ 2.52076032 1 BABYSWAP до UAH ₴ 0.0653292 1 BABYSWAP до VES Bs 0.112038 1 BABYSWAP до PKR Rs 0.44250276 1 BABYSWAP до KZT ₸ 0.81549462 1 BABYSWAP до THB ฿ 0.05281566 1 BABYSWAP до TWD NT$ 0.05107986 1 BABYSWAP до AED د.إ 0.00579126 1 BABYSWAP до CHF Fr 0.00127818 1 BABYSWAP до HKD HK$ 0.0122295 1 BABYSWAP до MAD .د.م 0.0146754 1 BABYSWAP до MXN $ 0.03208074

Ресурс Baby Swap

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Люди також запитують: Інші запитання про Baby Swap Яка сьогодні ціна Baby Swap (BABYSWAP)? Поточна ціна Baby Swap (BABYSWAP) становить 0.001578 USD . Яка ринкова капіталізація Baby Swap (BABYSWAP)? Поточна ринкова капіталізація Baby Swap становить $ 979.77K USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції BABYSWAP на ринкову ціну в реальному часі 0.001578 USD . Яка циркуляційна пропозиція Baby Swap (BABYSWAP)? Поточна циркуляційна пропозиція Baby Swap (BABYSWAP) становить 620.90M USD . Яка була найвища ціна Baby Swap (BABYSWAP)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Baby Swap (BABYSWAP) становить 4.5 USD . Який обсяг торгівлі Baby Swap (BABYSWAP) за 24 год? Обсяг торгівлі Baby Swap (BABYSWAP) за 24 год становить $ 58.11K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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