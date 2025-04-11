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Поточна ціна Baby Swap (BABYSWAP)

USD

Графік ціни Baby Swap (BABYSWAP) в реальному часі

$0.001578
$0.001578$0.001578
-6.62%(1D)

Дані та інформація про ціну BABYSWAP в реальному часі

Поточна ціна Baby Swap (BABYSWAP) сьогодні становить 0.001578 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 979.77K USD. Ціна BABYSWAP у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Baby Swap:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 58.11K USD
- Зміна ціни Baby Swap протягом дня – -6.62%
- Циркуляційна пропозиція – 620.90M USD

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Цінові показники BABYSWAPUSD

Відстежуйте зміни ціни на Baby Swap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00011187-6.61%
30 днів$ +0.000003+0.19%
60 днів$ -0.000209-11.70%
90 днів$ -0.001039-39.71%
Зміна ціни Baby Swap сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BABYSWAP на $ -0.00011187 (-6.61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Baby Swap за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.000003 (+0.19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Baby Swap за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BABYSWAP змінився на $ -0.000209 (-11.70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Baby Swap за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.001039 (-39.71%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BABYSWAP

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Baby Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.001153
$ 0.001153$ 0.001153

$ 0.001754
$ 0.001754$ 0.001754

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

+6.91%

-6.61%

+13.36%

Ринкова інформація BABYSWAP

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 979.77K
$ 979.77K$ 979.77K

$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K

620.90M
620.90M 620.90M

Що таке Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

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Прогноз ціни Baby Swap

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Baby Swap, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BABYSWAP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Baby Swap.

Історія ціни Baby Swap

Відстеження траєкторії ціни BABYSWAP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BABYSWAP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Baby Swap.

Як купити Baby Swap (BABYSWAP)

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BABYSWAP до місцевих валют

1 BABYSWAP до VND
40.461498
1 BABYSWAP до AUD
A$0.00250902
1 BABYSWAP до GBP
0.00119928
1 BABYSWAP до EUR
0.00138864
1 BABYSWAP до USD
$0.001578
1 BABYSWAP до MYR
RM0.00697476
1 BABYSWAP до TRY
0.06005868
1 BABYSWAP до JPY
¥0.22649034
1 BABYSWAP до RUB
0.13132116
1 BABYSWAP до INR
0.13583424
1 BABYSWAP до IDR
Rp26.29998948
1 BABYSWAP до KRW
2.2414701
1 BABYSWAP до PHP
0.09023004
1 BABYSWAP до EGP
￡E.0.0809514
1 BABYSWAP до BRL
R$0.00924708
1 BABYSWAP до CAD
C$0.00217764
1 BABYSWAP до BDT
0.19177434
1 BABYSWAP до NGN
2.52076032
1 BABYSWAP до UAH
0.0653292
1 BABYSWAP до VES
Bs0.112038
1 BABYSWAP до PKR
Rs0.44250276
1 BABYSWAP до KZT
0.81549462
1 BABYSWAP до THB
฿0.05281566
1 BABYSWAP до TWD
NT$0.05107986
1 BABYSWAP до AED
د.إ0.00579126
1 BABYSWAP до CHF
Fr0.00127818
1 BABYSWAP до HKD
HK$0.0122295
1 BABYSWAP до MAD
.د.م0.0146754
1 BABYSWAP до MXN
$0.03208074

Ресурс Baby Swap

Щоб дізнатися більше про Baby Swap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBaby Swap
Оглядач блокчейну

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BABYSWAP
USD

1 BABYSWAP = 0.001578 USD

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BABYSWAPUSDT
$0.001578
$0.001578$0.001578
+3.54%

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